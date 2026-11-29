El fallo adverso que recibió Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas amenaza con profundizar las diferencias dentro del Gobierno de Javier Milei. La resolución se conoció en un momento clave para el oficialismo, cuando Santiago Caputo buscaba avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en el Congreso.

El tribunal, con sede en Hamburgo, rechazó las medidas provisionales solicitadas por el país para frenar las actividades vinculadas con la explotación petrolera. Los magistrados consideraron que no existían fundamentos suficientes para establecer, en principio, la jurisdicción del futuro tribunal arbitral.

En el oficialismo surgieron cuestionamientos a la estrategia diplomática encabezada por el canciller Pablo Quirno. También aparecieron dudas sobre su continuidad al frente de la Cancillería, aunque fuentes oficiales aseguraron que Milei lo respaldará.

Santiago Caputo, los Menem y Patricia Bullrich

La estrategia sobre Malvinas fue impulsada por Santiago Caputo a comienzos de septiembre y ya había generado diferencias con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La disputa se profundizó después de que el 18 de noviembre se cayera una sesión en Diputados por falta de quórum, en la que el oficialismo buscaba aprobar la ley y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Desde el sector de Caputo responsabilizaron a los Menem por el fracaso legislativo, mientras que desde el entorno de los riojanos atribuyeron la caída de la sesión a la resistencia de Provincias Unidas. Tras el fallo, volvieron los reproches por las demoras en el tratamiento de la iniciativa.

La situación también involucra a Patricia Bullrich, quien pretende introducir modificaciones al proyecto cuando llegue al Senado. En su entorno existen reparos sobre el alcance de las sanciones económicas previstas en el texto, y esos cambios podrían obligar a que la iniciativa regrese a Diputados.

El futuro de Quirno y el debate legislativo

El revés judicial también reavivó las críticas hacia Quirno, a quien desde distintos sectores le cuestionaron la estrategia y los cambios realizados dentro de la Cancillería. Mientras la Casa Rosada salió a respaldarlo, desde la oposición comenzaron a reclamar su salida del Gabinete.

El Gobierno, por su parte, mantiene la intención de avanzar con la conformación de un tribunal arbitral y busca que Diputados apruebe la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La derrota en Hamburgo, sin embargo, podría darle a la oposición nuevos argumentos para cuestionar la conducción oficial de la estrategia sobre Malvinas.