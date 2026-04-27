El rey Carlos III del Reino Unido se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita oficial a ese país, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas vinculadas a la cuestión de las Islas Malvinas.

La información fue confirmada en el marco de la agenda oficial del monarca británico, quien llega acompañado por la reina Camila para una gira de cuatro días que incluye actividades en Washington, Nueva York y otros puntos estratégicos.

Según trascendió, el encuentro entre ambos líderes se da en un momento sensible de la relación bilateral, luego de filtraciones y debates políticos que involucraron posibles cambios en la postura de Estados Unidos respecto del respaldo histórico a Reino Unido en el conflicto por la soberanía de las Malvinas.

La visita también contempla reuniones de alto nivel, actividades protocolares y discursos oficiales, en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense, lo que suma un fuerte componente simbólico a la gira.

En paralelo, la agenda incluye encuentros privados y actos institucionales en los que se abordarán temas de cooperación internacional, seguridad global y vínculos históricos entre ambos países, en un escenario marcado por tensiones geopolíticas recientes.

El encuentro entre Carlos III y Trump es seguido con atención por la comunidad internacional, ya que podría influir en el tono de las relaciones entre Washington y Londres en los próximos meses, especialmente en lo referido a posicionamientos sobre conflictos territoriales y alianzas estratégicas.