El riesgo país arrancó noviembre arriba de los 800 puntos y preocupa a Milei

El mercado financiero pone a prueba la estrategia del presidente Javier Milei y los voceros del Fondo Monetario Internacional siguen de cerca la evolución del programa económico. Los activos locales iniciaron el mes con fuertes presiones debido al aumento del indicador elaborado por JP Morgan, el cual cerró en 790 puntos básicos con un avance diario de 49 unidades, registrando un salto del 6,6% en una sola rueda. El índice acumuló una suba mensual del 30,1% en octubre y ya suma un crecimiento del 38,4% en todo 2026, alcanzando registros que no se observaban desde mediados de octubre de 2025.

El contexto externo fue determinante para profundizar la caída de los papeles locales en las plazas internacionales. Las acciones estadounidenses mostraron bajas acentuadas con empresas como Intel perdiendo más del 30%, al tiempo que la tensión geopolítica en Medio Oriente impulsó el valor de los combustibles. El barril de WTI trepó a $103 y la variedad Brent se fijó en $112, un escenario que afectó a la totalidad de las economías emergentes por el encarecimiento de la energía y las dudas globales.

En la bolsa norteamericana los certificados representativos de acciones locales padecieron correcciones superiores al 6% en general. Edenor encabezó la tendencia bajista, acompañada por Transportadora de Gas del Sur con un retroceso de 6,1% y Central Puerto con una disminución del 5,3%. En el ámbito porteño la situación fue idéntica, con el índice S&P Merval cayendo un 2,8% y Transportadora de Gas del Sur liderando las pérdidas locales tras bajar un 6,4%.

El balance global del mes pasado reflejó que el entusiasmo por el panorama político de Brasil quedó eclipsado rápidamente. Los papeles argentinos desplomaron su valor hasta un 25% durante el período, mientras que el indicador general cedió un 6% en moneda nacional y un 7,8% en moneda extranjera. Por su parte, la deuda soberana sufrió el incremento del riesgo país en 180 unidades, marcando un alza mensual cercana al 30% para finalizar el mes en torno a 787 puntos básicos.

Junto a los inconvenientes internacionales, la plaza local acusó signos evidentes de desaceleración y dudas operativas sobre el fortalecimiento del programa de divisas hacia 2027. En este marco, el Fondo Monetario Internacional instó a mantener el orden de las cuentas y consolidar los activos del Banco Central tras cerrar la tercera revisión del acuerdo técnico pactado con la nación.

Las recomendaciones del organismo multilateral incluyeron profundizar el acceso al crédito, desarrollar el mercado hipotecario, incrementar la flexibilidad en el ámbito laboral e impulsar las obras de infraestructura concedidas al sector privado. Asimismo, se aconsejó dinamizar las inversiones contempladas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Además, desde el organismo destacaron la prioridad otorgada al ancla fiscal y las mejoras en el marco de la política monetaria para facilitar la liquidez.