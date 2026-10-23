Los mercados financieros volvieron a encender señales de alerta este viernes 23 de octubre, con caídas en Wall Street y una nueva presión sobre los activos argentinos. El riesgo país alcanzó los 704 puntos básicos, mientras los bonos soberanos en dólares y las acciones de empresas nacionales que cotizan en Nueva York registraron pérdidas.

El escenario estuvo condicionado por la incertidumbre internacional, especialmente por las dudas sobre los costos de las inversiones en inteligencia artificial y el impacto que podrían tener en los resultados de las principales compañías tecnológicas. A esto se sumó la suba del petróleo, impulsada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El jueves, el indicador de JP Morgan había cerrado en 704 puntos básicos, luego de avanzar un 4,5%. De esta manera, volvió a ubicarse por encima de los 700 puntos, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2025.

Las acciones argentinas operaron en baja

La presión externa se trasladó a los papeles argentinos negociados en Wall Street. Entre las compañías afectadas estuvieron YPF, Grupo Galicia y Mercado Libre, que registraron retrocesos durante la jornada.

Los bonos soberanos también mostraron resultados negativos. Los títulos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, y los Bonares, regidos por legislación argentina, profundizaron las pérdidas en un contexto de cautela de los inversores.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval también retrocedió, en línea con el comportamiento de los principales activos financieros del país. La debilidad de las acciones y los títulos públicos reflejó la preocupación por el panorama internacional y las perspectivas de la economía local.

Wall Street, bajo presión por la tecnología y el petróleo

En Estados Unidos, las ventas se concentraron especialmente en las empresas tecnológicas. Las dudas sobre el volumen de dinero que demanda el desarrollo de inteligencia artificial y los plazos para recuperar esas inversiones golpearon a compañías del sector.

Meta estuvo entre las firmas que generaron preocupación después de conocerse información sobre sus desembolsos para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial. También se registraron bajas en otras empresas vinculadas con semiconductores y centros de datos.

Al mismo tiempo, el petróleo volvió a subir por los riesgos de una escalada del conflicto en Medio Oriente. El encarecimiento de la energía alimentó los temores de una mayor presión inflacionaria y de que las tasas de interés permanezcan elevadas por más tiempo.

El dólar también marcó nuevos máximos

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial mayorista cerró el jueves en $1.528, mientras que el Banco Nación ofreció la divisa minorista a $1.550 para la venta. Ambas cotizaciones marcaron nuevos máximos nominales, según los datos publicados al cierre de la jornada anterior.

Pese a la presión cambiaria, el Banco Central compró US$61 millones en el mercado durante el jueves. Sin embargo, las reservas internacionales brutas bajaron US$59 millones y finalizaron en US$50.166 millones.

Con los bonos y las acciones bajo presión, el riesgo país por encima de los 700 puntos y el dólar en niveles récord, los inversores siguen de cerca tanto la evolución de los mercados internacionales como las señales económicas locales.