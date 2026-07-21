El mercado financiero argentino transitó una jornada con movimientos mixtos este martes 21 de julio, marcada por la incertidumbre internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente. Mientras los bonos soberanos en dólares registraron bajas, las acciones argentinas avanzaron impulsadas principalmente por las compañías energéticas.

El riesgo país, medido por el índice elaborado por J.P. Morgan, se ubicó en 417 puntos básicos, con una suba marginal de una unidad respecto a la jornada anterior.

Los bonos operaron en baja

Los títulos soberanos en dólares cerraron con números negativos en un contexto donde los inversores siguen atentos a posibles nuevos factores que puedan impulsar la deuda argentina.

Los bonos retrocedieron hasta 1,2%, con el Global 2046 entre los principales afectados en el mercado local. En tanto, los Bonares mostraron una tendencia más estable, con variaciones cercanas al equilibrio.

La tensión geopolítica internacional, especialmente por la situación en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, fue uno de los factores que condicionó la operatoria.

Nuevo canje de deuda del Tesoro

En paralelo, el Ministerio de Economía avanzó con una nueva licitación que incluye una operación de conversión de títulos.

Según informó la consultora Max Capital, el Tesoro ofreció un nuevo canje de deuda vinculada al dólar, con títulos con vencimiento en agosto de 2026 y diciembre de 2028 a cambio de un instrumento con vencimiento a fines de julio. Actualmente permanecen en circulación unos US$4.098 millones del bono D31L6, cuya liquidación está prevista para el viernes.

Las acciones energéticas lideraron las subas

En contraste con el desempeño de los bonos, el mercado accionario mostró una jornada positiva. El índice S&P Merval avanzó 1,7% y alcanzó las 3.280.041 unidades, impulsado por empresas como Metrogas (+5%), Cresud (+4,4%) y Pampa Energía (+3,3%).

En Wall Street, los ADR argentinos también operaron en terreno positivo, con subas destacadas de Cresud (+5,6%), Edenor (+4%) y Pampa Energía (+3,7%).

El sector energético fue beneficiado por el incremento del precio internacional del petróleo Brent, que alcanzó los 91 dólares por barril, su mayor valor desde junio.

Además, el sector energético argentino registró un superávit comercial de US$611 millones, producto de exportaciones por US$1.406 millones e importaciones por US$794 millones, una mejora significativa respecto al mismo período del año anterior.