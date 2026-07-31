Los activos financieros argentinos atraviesan una nueva jornada de pérdidas, en un escenario marcado por la creciente incertidumbre internacional. La combinación de la tensión geopolítica en Medio Oriente y la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a incrementar la aversión al riesgo, afectando a los bonos y acciones locales.

En este contexto, el riesgo país volvió a avanzar y se ubicó en 445 puntos básicos, impulsado por la caída de los títulos de deuda soberana. Al mismo tiempo, el dólar continuó en valores elevados, mientras los inversores monitorean la licitación de deuda por $8,5 billones impulsada por el Tesoro y la reciente pausa del Banco Central en la compra de divisas.

Acciones y bonos registran bajas

La Bolsa porteña también operó con saldo negativo. El índice S&P Merval retrocedió un 0,7% y se ubicó en 3.233.105 puntos, mientras que medido en dólares perdió un 0,5%, hasta los 2.024 puntos.

Entre las acciones con mayores retrocesos aparecen Grupo Supervielle (-2,6%), Grupo Financiero Galicia (-2,04%), BBVA (-1,70%) y Banco Macro (-1,38%). En contraste, YPF logra avanzar 1,64%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (0,32%) y Banco de Valores (0,08%).

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también muestran mayoría de bajas. Las pérdidas son encabezadas por Grupo Supervielle (-2,23%), Banco Macro (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,4%) y BBVA (-1,01%). Entre las excepciones figuran IRSA (1,40%), YPF (1,34%), Telecom (0,33%) y Edenor (0,26%).

La deuda soberana tampoco escapa a la tendencia negativa. Los bonos en dólares registran caídas de hasta 0,8%, lideradas por el Global 2038. También retroceden el Bonar 2029, el Bonar 2035 y el Global 2035, todos con bajas cercanas al 0,4%. Como consecuencia, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan asciende a 446 puntos básicos, cinco unidades por encima del cierre anterior.

El dólar permaneció en niveles elevados

En el mercado cambiario, las cotizaciones se mantuvieron relativamente estables. En el Banco Nación, el dólar oficial cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista se negocia a $1.497, tres pesos por debajo del cierre del martes. El dólar blue cotiza a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5.

En los mercados financieros, el dólar MEP opera en torno a $1.528, con una baja de $6, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.591, unos $10 por debajo del cierre de la jornada anterior.

