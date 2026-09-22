El riesgo país argentino subió este lunes a 533 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en cuatro meses. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó nueve unidades respecto del cierre anterior, equivalente a una suba del 1,7%, y acumuló un incremento superior al 4% en lo que va de septiembre. El movimiento se produjo mientras los bonos soberanos registraron nuevas bajas y comenzaba en el país una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la tercera revisión del acuerdo vigente.

La jornada también estuvo marcada por un comportamiento dispar de los activos argentinos frente a los mercados internacionales. El S&P Merval cayó 0,8% y cerró en 2.998.956 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares retrocedieron alrededor de 0,5% en promedio. La baja de los títulos de deuda fue uno de los factores que acompañó el incremento del riesgo país.

Qué pasó con las acciones

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas tuvieron una jornada mixta. Corporación América avanzó 3%, Telecom subió 2,6% y Mercado Libre ganó 1,8%. Del otro lado, YPF cayó 3,3% y Transportadora de Gas perdió 1,8%.

El comportamiento de las acciones argentinas se dio en una jornada en la que los principales índices de Wall Street terminaron con subas, mientras que el precio internacional del petróleo volvió a bajar. La caída del crudo tuvo impacto especialmente sobre las compañías energéticas argentinas.

Los dólares financieros

En el mercado cambiario, los dólares financieros operaron en baja. El dólar contado con liquidación (CCL) terminó en $1.576,45, mientras que el dólar MEP cerró en $1.534,44.

El dólar mayorista, por su parte, finalizó en $1.514,16. En el Banco Nación, el minorista se mantuvo en $1.535. El mercado cambiario mostró así una rueda relativamente estable pese a la presión registrada sobre los bonos y el riesgo país.

El impacto del escenario internacional

Entre los factores que condicionaron a los mercados aparece el escenario financiero internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó recientemente sus tasas de interés, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron elevados.

A esto se sumó la evolución del petróleo, que permaneció por encima de los US$100 por barril en medio de la tensión en Medio Oriente. Según análisis de mercado citados por medios especializados, estos factores pueden reducir el atractivo de la deuda de países emergentes y aumentar la presión sobre sus bonos.

La revisión del FMI

El movimiento del riesgo país coincidió además con el inicio de la tercera revisión técnica del programa que Argentina mantiene con el FMI. La misión comenzó este lunes y analiza, entre otros puntos, el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el segundo trimestre, con especial atención sobre las cuentas fiscales y la acumulación de reservas.

Con el cierre de la jornada, el riesgo país quedó en 533 puntos, nueve unidades por encima del viernes y en su mayor registro desde agosto, en un mercado que sigue atento a la evolución de la deuda argentina, las condiciones financieras internacionales y la revisión del acuerdo con el organismo internacional.