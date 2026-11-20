El riesgo país de Argentina superó los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre y alcanzó las 1.038 unidades, tras dispararse un 11% durante la jornada. Se trata de la primera vez en 13 meses que el indicador supera ese umbral, en medio de una fuerte caída de los bonos soberanos en dólares que cotizan en Wall Street.

El deterioro de los activos financieros se produce en un contexto de incertidumbre internacional, dudas de los inversores sobre la marcha del programa económico del Gobierno nacional y un clima electoral anticipado. La situación también reavivó las preocupaciones sobre el financiamiento de Argentina para 2027.

Los bonos argentinos profundizan las pérdidas

Los títulos públicos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraban caídas de hasta el 2,2% durante las operaciones en Wall Street. Por su parte, los Bonares, que se negocian bajo legislación local, retrocedían otro 1%.

La tendencia negativa profundizó las pérdidas de la jornada anterior, cuando el riesgo país había subido casi un 10% y pasó de 848 a 931 puntos básicos al cierre del jueves. De esta manera, el indicador elaborado por JP Morgan volvió a superar los 1.000 puntos por primera vez desde el 24 de octubre de 2025, la última rueda previa a las elecciones legislativas de ese año.

El indicador mide la diferencia entre las tasas de interés de los bonos soberanos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de menor riesgo. Cuando aumenta, refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y encarece las posibilidades de financiamiento.

Las dudas sobre el financiamiento para 2027

Entre los factores que presionan sobre los activos argentinos aparecen las dudas del mercado acerca del programa financiero presentado meses atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. A esto se suma el impacto de las fuertes caídas de las bolsas internacionales, que profundizan las dificultades locales.

El aumento del riesgo país complica las posibilidades del Gobierno de regresar a los mercados internacionales de deuda o refinanciar los vencimientos mediante el mercado local. En ese escenario, entre los inversores gana terreno la percepción de que el esquema de financiamiento para 2027 todavía no está cerrado.

La brecha cambiaria y las acciones argentinas

Otro de los puntos que genera preocupación es la diferencia entre un riesgo país en alza y un tipo de cambio real a la baja. Esta situación abre interrogantes sobre cómo se resolverá esa brecha, ya sea mediante una recuperación de los bonos o una suba del dólar.

En las últimas ruedas también volvió a ganar protagonismo la brecha cambiaria, luego de que la suba del dólar contado con liquidación (CCL) llevara la diferencia con el tipo de cambio mayorista al 11%. Según fuentes del mercado, el movimiento estuvo relacionado con una mayor dolarización por parte de las empresas.

Por otra parte, los ADRs y las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operaban con resultados dispares, después de las fuertes pérdidas registradas el jueves. En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedía un 1,6%, hasta los 79.843 puntos, y acumulaba una caída del 13,3% en noviembre. Medido en dólares, el indicador también registraba una baja del 1,8%, hasta ubicarse en los 46 puntos.