El Gobierno nacional dio un paso clave para que las pequeñas y medianas empresas puedan reducir sus costos operativos. A través de la Resolución SE N° 311/2026, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía amplió el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, un sistema creado para fomentar la inversión en proyectos de mediano tamaño) para incluir la compra de bienes de alta eficiencia energética. Esta medida representa una oportunidad concreta para los proveedores mineros de San Juan, un sector que necesita ser cada vez más competitivo frente a las exigencias de las grandes operadoras.

Hasta ahora, el RIMI contemplaba incentivos para la generación, el almacenamiento y el transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Con esta actualización, las pymes que inviertan en optimizar o reducir su consumo energético también podrán acceder a los beneficios. Entre las ventajas más importantes se destacan la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A diferencia de otras líneas del régimen, para los bienes de eficiencia energética la ley no exige un monto mínimo de inversión.

Qué se puede comprar

El listado aprobado se enfoca en los equipos que más impactan en la factura eléctrica de una planta productiva. Los motores eléctricos, que representan entre el 60% y el 70% del consumo, son uno de los principales objetivos. También se incluyen los sistemas de aire comprimido (que insumen entre el 15% y el 25% de la energía) y los sistemas de bombeo y ventilación, donde la regulación electrónica de velocidad permite reducir el consumo entre un 20% y un 50%. Además, se contemplan los sistemas térmicos, de frío, de medición y de control.

Para acceder al beneficio, los proveedores mineros deberán acreditar los criterios técnicos de eficiencia mediante una declaración jurada. En caso de que la inversión no esté detallada en el listado oficial (como la recuperación de calor o la reingeniería de procesos), se podrá presentar un informe de un profesional idóneo que demuestre una reducción cuantificada del consumo. Los servicios de ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación asociados también podrán computarse como parte de la inversión.

Por qué importa para la minería

La minería es una de las actividades más intensivas en el uso de energía. Los proveedores que trabajan en la cordillera o en los talleres de las ciudades mineras saben que la electricidad y el gas representan una porción significativa de sus costos operativos. Al modernizar sus equipos con esta herramienta, no solo reducirán su factura energética, sino que mejorarán su competitividad en un mercado que no perdona la ineficiencia.

Además, las grandes operadoras mineras exigen cada vez más a sus proveedores que cumplan con estándares de sustentabilidad y gestión ambiental. Invertir en eficiencia energética no solo es un ahorro económico, sino también una forma de cumplir con los requisitos de las empresas que demandan calidad y responsabilidad en la cadena de valor. Con este nuevo marco, San Juan tiene una herramienta concreta para profesionalizar a sus pymes y prepararlas para los desafíos que se vienen con el desarrollo del cobre.