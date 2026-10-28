El sábado 31 pagarán el sueldo a los empleados públicos de San Juan

La cartera gubernamental a cargo de la gestión económica indicó que la totalidad de las remuneraciones correspondientes al periodo de octubre de 2026 estará plenamente disponible desde el próximo sábado 31 de octubre. Los montos fijados se encontrarán depositados en las cuentas bancarias para ser liquidados de acuerdo a los mecanismos formales vigentes.

Los usuarios de la red de cajeros automáticos podrán concretar el retiro presencial de sus depósitos durante las 24 horas del día. Se mantiene habilitada la posibilidad de realizar operaciones de extracción de efectivo con tarjeta de débito en las sedes de los supermercados adheridos, estaciones de servicio habilitadas y demás establecimientos provinciales vinculados al servicio Extra cash de la red Visa.

Estas alternativas de cobro adicionales buscan brindar facilidades a los trabajadores estatales a la hora de disponer de sus haberes liquidados sin necesidad de filas. De este modo se agiliza la atención bancaria y se garantiza el acceso a los fondos durante todo el fin de semana a lo largo de todo el territorio sanjuanino.