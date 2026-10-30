Los meteorólogos del servicio local anticiparon las condiciones climáticas para los próximos días en la provincia de San Juan. Los especialistas técnicos Germán Poblete y la pronosticadora de turno Ana Martínez confirmaron que el ambiente caluroso dominará las tardes del territorio local durante todo el fin de semana.

El momento de mayor intensidad del calor en San Juan ocurrirá el sábado 31 de octubre entre las 15:00 y las 16:00 horas en todos los departamentos. En ese bloque horario el termómetro alcanzará su pico máximo registrado de 31 grados marcando el techo térmico de la jornada.

La llegada de vientos moderados provenientes del sector sureste aliviará la pesadez durante la tarde del domingo en los espacios públicos. Esta rotación del viento generará ráfagas intensas que mantendrán el ambiente un poco más templado hacia el cierre del fin de semana.

Las ráfagas del sector sur comenzarán a sentirse con mayor fuerza hacia las últimas horas del domingo 1 de noviembre en toda la región del valle de Tulum. El fenómeno meteorológico provocará un leve descenso de la temperatura general permitiendo un descanso del calor extremo para el inicio de la semana.