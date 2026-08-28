El Consejo del Salario Mínimo terminó este viernes con un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y las centrales sindicales. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificara que la reunión se realizaría de manera remota y no presencial.

Las centrales obreras participaron inicialmente de la comisión técnica salarial, donde cada sector presentó su propuesta, pero decidieron no continuar en la reunión plenaria. De esta manera, el Gobierno y la Unión Industrial Argentina quedaron frente a la instancia de definir el nuevo salario mínimo.

El actual Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $376.600, luego del último esquema de aumentos establecido en 2025.

Los gremios pidieron $911.000

Durante la reunión, las centrales sindicales plantearon llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre. El reclamo quedó muy lejos de la propuesta empresaria, que fue considerada insuficiente por los representantes de los trabajadores.

La oferta empresarial contemplaba incrementos escalonados del 1,8% en septiembre y del 1,7% entre octubre y abril, con un salario mínimo que llegaría a $468.000 en abril de 2027.

La distancia entre ambas posiciones hizo prácticamente imposible alcanzar un consenso.

Críticas por la modalidad virtual

Uno de los principales motivos del retiro sindical fue la decisión de realizar el encuentro de manera virtual. Los gremios habían reclamado que el Consejo del Salario volviera a funcionar de manera presencial, pero la Secretaría de Trabajo mantuvo su postura.

Desde la CGT también cuestionaron la ausencia del secretario de Trabajo y consideraron que la modalidad adoptada le quitó relevancia institucional a una instancia destinada al diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado.

Los dirigentes anticiparon además que realizarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que no se respetó el mandato de promover el diálogo tripartito.

El Gobierno definirá el nuevo monto

Sin acuerdo entre las partes, todo indica que el Ejecutivo volverá a utilizar el mecanismo aplicado anteriormente y establecerá el nuevo salario mínimo mediante una resolución oficial.

El Gobierno había convocado al Consejo después de ocho meses sin una nueva discusión salarial. Además del sueldo básico, el SMVM funciona como referencia para distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.

El nuevo escenario vuelve a dejar al salario mínimo en el centro de la discusión económica, con una fuerte diferencia entre el reclamo sindical y la propuesta empresaria.