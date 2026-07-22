El secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe, Gabriel Real, murió a los 67 años mientras se encontraba en un aeropuerto de Estados Unidos. La noticia provocó una profunda conmoción en el ámbito político provincial, donde era reconocido por su extensa trayectoria institucional y partidaria.

Abogado de profesión y oriundo de Firmat, Real integraba el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Además, se desempeñaba como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP) para el período 2024-2026.

A lo largo de su carrera política fue candidato a convencional constituyente, diputado provincial y una de las principales figuras del PDP en Santa Fe. Su último mandato legislativo se extendió entre 2019 y 2023, cuando ocupó una banca en la Cámara de Diputados provincial durante la gestión del entonces gobernador Omar Perotti.

El mensaje de Pullaro

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador santafesino expresó su pesar a través de sus redes sociales.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista", publicó Pullaro.

Condolencias de dirigentes de distintos espacios

La muerte de Real motivó mensajes de despedida de dirigentes de diferentes partidos políticos.

El diputado nacional socialista Esteban Paulón manifestó: "Quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia".

Por su parte, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, lo recordó como "un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente", y acompañó a su familia y allegados en este momento de dolor.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, también destacó su trayectoria política.

"Lamentamos profundamente la muerte de Gabriel Real, compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía, y un gran dirigente del Partido Demócrata Progresista", expresó.

En la misma línea se manifestó el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, quien señaló que Real fue "un hombre que vivió la política con compromiso, siempre convencido de la importancia del diálogo, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones".

También el senador provincial Felipe Michlig lamentó el fallecimiento y sostuvo que el dirigente "deja una huella imborrable" tras una extensa carrera como militante del Partido Demócrata Progresista, integrante de Unidos para Cambiar Santa Fe y servidor público.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas del fallecimiento ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso en Estados Unidos. La provincia de Santa Fe despidió así a uno de sus dirigentes con mayor trayectoria institucional y partidaria de las últimas décadas.