La actividad industrial en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo, al registrar una caída interanual del 2% según el Índice de Producción Industrial (IPI). Con este resultado, el sector interrumpió dos meses consecutivos de mejora y volvió a terreno negativo.

El principal factor que explicó la baja fue el desempeño de la industria automotriz, que se consolidó como el rubro de mayor incidencia negativa dentro del entramado manufacturero. La producción de vehículos volvió a contraerse, afectando a toda la cadena de valor vinculada a autopartes, metalmecánica y exportaciones.

El informe también muestra un escenario de recuperación incompleta: cerca del 40% de las actividades industriales todavía registran caídas en la comparación interanual, lo que evidencia una dinámica desigual entre sectores.

Mientras algunas ramas vinculadas a la energía, la minería y ciertos segmentos del agro lograron sostener el crecimiento, otras continúan enfrentando dificultades por la baja demanda y el impacto de costos elevados.

Dentro del desglose sectorial, la refinación de petróleo volvió a destacarse como el principal motor positivo del período, compensando parcialmente la caída general del resto de la industria. En contraste, el complejo automotriz acumuló uno de los peores desempeños del mes.

El informe advierte además que la recuperación industrial sigue siendo frágil y heterogénea. No todos los sectores lograron reincorporarse al sendero de crecimiento, lo que genera una brecha cada vez más marcada entre ganadores y perdedores dentro del entramado productivo.

En términos generales, la industria acumuló en los primeros cinco meses del año una leve caída respecto del mismo período anterior, confirmando que el repunte observado en algunos meses no alcanzó para consolidar una tendencia sostenida.

De esta manera, el dato de mayo vuelve a encender señales de alerta sobre la evolución del sector manufacturero, especialmente por el impacto que tiene la industria automotriz sobre el resto de la cadena productiva y por la alta proporción de fábricas que aún no logra recuperar niveles de actividad.