La Municipalidad de Rawson concretó con un balance altamente positivo el segundo operativo de "Rawson en Comunidad", el programa diseñado por la gestión del intendente Carlos Munisaga para descentralizar la atención estatal y brindar soluciones directas en los barrios. El Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Villa Angélica fue el escenario donde cientos de vecinos se acercaron para aprovechar una variada agenda de servicios integrales, atención personalizada y actividades recreativas para toda la familia.

Los vecinos puedieron recibir atención personalizada.

Durante la jornada, el despliegue territorial incluyó tareas intensivas de limpieza, mantenimiento y mejoras en los espacios públicos del sector. En paralelo, los vecinos pudieron acceder a servicios de salud comunitaria, zoonosis, y asesoramiento específico en áreas de género, familia y juventudes. Además, se habilitaron estaciones para realizar gestiones a través de LITO, el asistente virtual municipal, y consultas sobre el programa Rentas en tu Barrio, facilitando trámites que habitualmente requieren el traslado al edificio central.

Hubo asistencia de zoonosis en Rawson.

La oferta del operativo se completó con un fuerte componente de desarrollo personal y económico. Se brindó asesoramiento legal, contable y laboral, junto con talleres de empleo y oficios. Paralelamente, los asistentes disfrutaron de actividades culturales y deportivas, espacios de formación educativa, una Feria de Emprendedores y la posibilidad de adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles gracias al programa Punto Ahorro.

El intendente Carlos Munisaga celebró la consolidación de esta iniciativa y el respaldo de los ciudadanos. "Estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido tanto en Valle Grande como en Villa Angélica", expresó el jefe comunal, remarcando que el programa responde al objetivo de escuchar a los vecinos y brindar respuestas concretas en su entorno cotidiano. Munisaga enfatizó que esta modalidad permite concentrar múltiples servicios en un solo lugar, reforzando el compromiso de una administración municipal presente y cercana a la realidad de los rawsinos.

Tras estas dos exitosas experiencias, el municipio ya tiene definida la continuidad del cronograma. La próxima edición de Rawson en Comunidad tendrá lugar el miércoles 10 de junio en el Barrio Salvador María del Carril, donde se replicará el despliegue de servicios con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida y fomentando una mayor integración participativa en todo el departamento.