El primer tiempo en el Philadelphia Stadium concluyó con una ventaja merecida para Francia, que controló los hilos del juego ante un seleccionado de Irak disciplinado pero superado en volumen de ataque. Bajo una intensa lluvia intermitente en Pensilvania, Les Bleus impusieron condiciones desde el silbatazo inicial mediante la movilidad de su frente ofensivo.





Francia ganó en el debut y sigue firme como una de las selecciones candidatas a ganar el título. Pese a un regular y apático primer tiempo ante Senegal, en el complemento el subcampeón aprovechó los espacios y con la jerarquía de Kylian Mbappé (hizo doblete) superó 3-1 al conjunto africano.

De su lado, Irak necesita dar la sorpresa luego de ser goleado por 4 a 1 ante Noruega y superar a Les Blues para seguir con chances reales de pasar de fase. Aunque logró igualar transitoriamente el encuentro tras la apertura del marcador de Erling Haaland, terminó cediendo ante la superioridad física y táctica del conjunto europeo.

El duelo marcará un estreno absoluto: franceses e iraquíes nunca se han visto las caras, ni en amistosos ni en competiciones oficiales.

Desarrollo del Primer Tiempo

Comenzó a jugarse el duelo entre ambas selecciones. En el primer minuto, Manu Koné remató desde afuera del área y Mbappé estuvo cerca de corregir el disparo, aunque no llegó y se perdió la apertura del marcador.

Posteriormente, el jugador iraquí, Amir Al-Ammari recibió la tarjeta amarilla, porque entró fuerte a Mbappé sobre la mitad de la cancha y se ganó la amonestación.

A los 14 minutos, llegó el gol de los galos. Mbappé entró hasta la puerta del área, se perfiló y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al arquero rival. El francés llegó a su tercer tanto en la Copa del Mundo y a 15 en la historia del certamen.

Los franceses tienen un ataque y desborde imparable creando varias jugadas peligrosas para el rival.

El técnico iraquí debió reemplazar de manera obligada al capitán del seleccionado Aymen Hussein, por una lesión y en su lugar entró Ali Al-Hamadi.





Tras la pausa de hidratación, el elenco galo bajó las revoluciones y perdió intensidad. De todos modos, domina el juego a través de la posesión.

La lluvia, presente en Filadelfia. (Reuters)

Si bien, en el conjunto francés hay un dominio de la pelota pero no hay contundencia. Luego del gol, el equipo de Didier Deschamps mantuvo el monopolio de la posesión apoyado en el desequilibrio de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, arrinconando a Irak cerca de su área, aunque faltó precisión en el último pase para estirar la ventaja.

Con el correr de los minutos y la entrada de Al-Hamadi, el conjunto dirigido por Graham Arnold logró hilvanar transiciones rápidas. La aproximación más clara llegó al minuto 28 mediante un centro desde la banda izquierda que el propio Al-Hamadi llegó a conectar de cabeza, mandando el balón apenas desviado del poste de Mike Maignan.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Por pronóstico de tormenta eléctrica y la intensas lluvias que se descargaron sobre el Estadio de Filadelfia, el inicio del segundo tiempo está demorado y los equipos no pueden salir al terreno hasta que se disipen las precipitaciones.



Los protocolos locales obligan a pausar actividades al aire libre cuando se detectan descargas cerca de los recintos. Una demora de 30 minutos es el mínimo habitual bajo esos protocolos en Estados Unidos, y el conteo vuelve a empezar cada vez que se detecta una nueva descarga.

Por decisión de las autoridades de FIFA, el partido se reanudará a las 20:50 hs, de Argentina para completar el segundo tiempo. A las 20:30 hs. los jugadores volverán al campo para hacer la entrada en calor y ponerse a punto para continuar con los 45 minutos que restan.

Formaciones

Irak: La escuadra asiática se planta con un bloque compacto para intentar contener las transiciones rápidas y las proyecciones por las bandas francesas, buscando a Aymen Hussein como principal referencia de ataque. Arquero: Ahmed Basil. Defensores: Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski. Mediocampistas: Ibrahim Bayesh, Zaid Ismael, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem. Delantero: Aymen Hussein. Suplentes: Fahad Talib, Rebin Sulaka, Manaf Younis, Youssef Amyn, Mohanad Ali, Jalal Hassan, Ali Yousif, Ahmed Maknzi, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Marko Farji, Mustafa Saadoon, Frans Dhia Putros.

Francia: Didier Deschamps introdujo algunas modificaciones debido a la baja por molestias físicas de Aurélien Tchouaméni. Lucas Digne y Manu Koné se ganaron su lugar desde el arranque. Arquero: Mike Maignan. Defensores: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne. Mediocampistas de contención: Manu Koné, Adrien Rabiot. Mediocampistas ofensivos: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola. Delantero: Kylian Mbappé. Suplentes: Brice Samba, Malo Gusto, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, N’Golo Kanté, Ibrahima Konaté, Warren Zaïre-Emery, Theo Hernández, Désiré Doué, Lucas Hernández, Jean-Philippe Mateta, Robin Risser, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Maxence Lacroix.



