El Senado aprobó la ley de propiedad privada, pero cayó la reforma del Manejo del Fuego

El Senado dio media sanción este jueves al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el oficialismo debió resignar uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa: la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Tras una extensa y tensa sesión, la propuesta fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputados.

La modificación que impulsaba el Gobierno nacional buscaba eliminar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 30 y 60 años, según el tipo de superficie. Sin embargo, ante la falta de respaldo político, ese capítulo fue retirado antes de la votación, por lo que continuará vigente la legislación actual.

Con esa decisión, el proyecto quedó reducido a los artículos vinculados con la protección de la propiedad privada, las expropiaciones y la agilización de los procesos de desalojo en casos de usurpaciones y de incumplimiento en el pago de alquileres.

Los cambios que sí avanzaron

Entre los principales aspectos que conservaron la media sanción figura una redefinición de las condiciones para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública y avanzar con una expropiación. El texto establece que esa declaración deberá ser de interpretación restrictiva, identificando de manera específica el fin perseguido y demostrando que la medida sea necesaria y proporcional.

En materia de alquileres, el proyecto fija que, antes de iniciar una demanda por desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciarse un proceso judicial por la vía más rápida prevista por la legislación.

Debate con fuertes cuestionamientos

Durante el tratamiento, tanto legisladores de la oposición como algunos bloques dialoguistas manifestaron reparos sobre el capítulo referido al manejo del fuego. El senador radical Maximiliano Abad advirtió que la reforma podía entrar en conflicto con el principio constitucional de protección ambiental y anticipó que probablemente terminaría siendo judicializada.

Desde Unión por la Patria, el senador Pablo Bensusán sostuvo que las modificaciones afectaban "recursos naturales estratégicos", mientras que José Mayans cuestionó que el proyecto hubiera sufrido numerosos cambios poco antes de llegar al recinto.

Qué sigue

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. Allí se definirá si la iniciativa mantiene el texto aprobado por la Cámara alta o incorpora nuevas modificaciones antes de una eventual sanción definitiva.