Luego de una serie de tragedias ocurridas en San Juan y en distintos puntos del país, el Senado de la Nación aprobó la denominada "Ley Joaquín", una normativa destinada a prevenir accidentes fatales con arcos deportivos y estructuras recreativas.

La iniciativa lleva ese nombre en memoria de Joaquín, un niño de 12 años que perdió la vida en enero pasado en Neuquén tras la caída de un arco, y adquiere una especial resonancia en la provincia, donde en los últimos seis años murieron tres menores de edad a raíz de golpes provocados por estructuras sin las condiciones de seguridad adecuadas.

Según establece el texto aprobado, el cumplimiento de las medidas de seguridad será obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo en sus instalaciones, así como para aquellas entidades u organismos que dispongan de estos elementos en espacios públicos recreativos.

La norma impone la obligación directa de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente las estructuras deportivas y comunitarias, alcanzando a arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet y postes para redes de vóley, además de exigir la fijación, inspección y mantenimiento permanente de los juegos de plaza ubicados tanto en áreas públicas como privadas.

En San Juan, la problemática dejó tres antecedentes que conmocionaron a la comunidad en los últimos seis años. El primer caso se produjo el 29 de febrero de 2020 en una finca ubicada sobre calle Vidart, entre calles 6 y 7, en Rivadavia, donde Ramiro Rato, de apenas dos años, jugaba en una cancha de fútbol cuando un arco de hierro cayó sobre su cabeza; pese a haber sido trasladado de urgencia al Hospital Rawson, falleció el 2 de marzo tras dos días de internación.

Poco más de un año después, el 16 de mayo de 2021, Hilario Uriel Uribe, de cuatro años, murió en Barreal al desplomarse un arco mientras jugaba en un salón de eventos perteneciente al exintendente José Ibazeta, un predio que según determinó luego la Justicia carecía de habilitaciones y por cuyo caso tanto Ibazeta como el encargado del lugar, Gustavo Campillay, permanecieron detenidos varios días mientras avanzaba la causa.

El episodio más reciente ocurrió el 2 de noviembre de 2025 en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía, en Rawson, cuando Martín Páez, de 13 años, festejaba un gol junto a sus amigos, se colgó del travesaño de un arco metálico y la estructura cedió, provocándole heridas fatales.