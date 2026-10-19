El Senado abrirá este miércoles a las 15 el debate sobre la regulación del cierre de minas, una etapa que hasta ahora no tiene un régimen nacional específico. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable analizará tres proyectos que coinciden en un diagnóstico: Argentina necesita reglas claras para el final de la vida útil de los yacimientos y para el período posterior.

Las iniciativas corresponden al expediente S-285/25, presentado por el fallecido senador Antonio Rodas; al S-257/26, impulsado por Flavio Fama y Edith Terenzi; y al S-525/26, promovido por Lucía Corpacci .

Qué propone cada proyecto

Proyecto de Antonio Rodas (S-285/25): El expediente reproduce un proyecto de 2023 y establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas . El texto define al Plan de Cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas y exige que las empresas lo presenten desde el inicio de sus operaciones, además de constituir garantías financieras para asegurar su cumplimiento . Según el dictamen que se discutió en el Senado, contempla expresamente las nuevas unidades mineras y aquellas que reinicien operaciones tras la vigencia de la norma .

El expediente reproduce un proyecto de 2023 y establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas . El texto define al Plan de Cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas y exige que las empresas lo presenten desde el inicio de sus operaciones, además de constituir garantías financieras para asegurar su cumplimiento . Según el dictamen que se discutió en el Senado, contempla expresamente las nuevas unidades mineras y aquellas que reinicien operaciones tras la vigencia de la norma . Proyecto de Flavio Fama y Edith Terenzi (S-257/26): La iniciativa reproduce el expediente S-2248/24 y propone modificar el Código de Minería para incorporar un nuevo título final denominado "Régimen de Cierre de Minas" . El texto establece la obligación de presentar un Plan de Cierre al inicio de la actividad, junto con el Informe de Impacto Ambiental, con actualizaciones periódicas durante toda la vida útil del proyecto . En materia de participación ciudadana, dispone que la autoridad de aplicación deberá institucionalizar procedimientos participativos antes de aprobar cada plan de cierre y garantizar el acceso público a la información .

La iniciativa reproduce el expediente S-2248/24 y propone modificar el Código de Minería para incorporar un nuevo título final denominado "Régimen de Cierre de Minas" . El texto establece la obligación de presentar un Plan de Cierre al inicio de la actividad, junto con el Informe de Impacto Ambiental, con actualizaciones periódicas durante toda la vida útil del proyecto . En materia de participación ciudadana, dispone que la autoridad de aplicación deberá institucionalizar procedimientos participativos antes de aprobar cada plan de cierre y garantizar el acceso público a la información . Proyecto de Lucía Corpacci (S-525/26): También modifica el Código de Minería para incorporar el "Régimen de Cierre de Minas" . La senadora catamarqueña explicó en el plenario que el objetivo es que el cierre "no quede a criterio de cada empresa", sino que esté sometido al contralor de la Secretaría de Minería, con la constitución de una garantía económica que respalde la ejecución del plan . El proyecto prevé la creación de un Fideicomiso de Vigilancia Minera post-cierre y fija plazos de adecuación para proyectos existentes: 6 meses para minas con menos de 5 años de vida útil y 1 año para las de más de 5 años.

El corazón del debate: las garantías

El punto central de la discusión serán las garantías financieras. Tanto el proyecto de Fama como el de Corpacci establecen que las empresas deberán constituir fondos o instrumentos específicos para cubrir los costos del cierre y post cierre, evitando que los incumplimientos deriven en cargas económicas para las provincias o el Estado. También contemplan la posibilidad de ejecutar esas garantías si las empresas no cumplen .

A su vez, ambas iniciativas prevén la creación de mecanismos fiduciarios o fondos permanentes de vigilancia para financiar tareas de monitoreo y control ambiental una vez finalizado el período formal de post cierre .

Por qué importa en San Juan

San Juan sigue el debate con atención especial. La provincia no tiene minas en proceso de cierre, pero proyectos como Veladero —la mina de oro de Barrick y Shandong Gold que lleva 21 años de producción y estima operar hasta 2030— ya plantean la pregunta sobre qué pasará cuando termine la explotación .

Una norma específica definiría cómo deberán organizarse las compañías para afrontar el cierre y, sobre todo, para que los costos de la remediación no terminen recayendo sobre el Estado. Los proyectos también incorporan mecanismos de participación ciudadana: en el caso de la iniciativa de Fama, la autoridad de aplicación deberá institucionalizar procedimientos participativos antes de aprobar cada plan de cierre y garantizar el acceso público a la información .

El contexto regional

En los fundamentos de los proyectos se señala que países mineros de la región como Chile y Perú cuentan desde hace años con regulaciones específicas sobre el cierre de faenas, mientras que Argentina mantiene un vacío legal en la materia. Chile tiene la Ley 20.551 desde 2012, y Perú la Ley 28.090, que establecen planes, garantías y reportes periódicos de avance .

Los autores sostienen que una normativa de estas características permitiría compatibilizar el desarrollo minero con estándares ambientales más exigentes y con una mayor previsibilidad para las comunidades involucradas.