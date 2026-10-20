El senador nacional de La Libertad Avanza por San Juan, Bruno Olivera, cuestionó este lunes el mecanismo de garantías que propone uno de los proyectos de cierre de minas que se debatirán esta semana en el Senado. En concreto, objetó la creación de un fondo fiduciario que permanecería inmovilizado durante toda la vida útil del yacimiento.

"La diferencia es el tema de garantías. El de Fama te pone una garantía y después crea un fondo fiduciario, que ese fondo queda congelado hasta que termine el cierre de mina, es un fondo que puede usar la provincia en el caso de que tengan que hacer alguna evaluación o tengan que modificar algo. Es eso lo más cuestionado, porque es un fondo que queda totalmente congelado durante la vida del proyecto minero. Van a estar 30 años una plata que queda ahí congelada hasta que se hace el cierre de mina", explicó Olivera a DIARIO HUARPE.

El legislador advirtió que la iniciativa implica una carga adicional para los proyectos y que no existe necesidad de modificar el Código de Minería, que ya establece las condiciones del cierre.

"La visión de nosotros y por lo que hablé con el secretario de Minería (Luis Lucero) es que no hay una necesidad de modificar el código minero. El mismo ya establece lo que es el cierre de minas, establece las actividades que tienen que hacer, establece las condiciones de impacto ambiental. Lo que hace este proyecto es sumarle el tema financiero", sostuvo.

Olivera también puso como ejemplo la experiencia de Chile, donde se implementó un fondo similar y luego se dejó sin efecto. "Mucho con legisladores comparables de otros países como Chile, que tuvo el fondo fiduciario este y después de un par de años lo terminan sacando porque era un fondo que tenían ahí congelado que no podía tocar nada, pues ni siquiera es la provincia la que se hace cargo de administrar, tienen que encontrar un tercero que administre ese fondo", señaló.

La importancia de las garantías

A pesar de sus reparos, el senador reconoció que la existencia de una garantía económica es relevante para evitar que el Estado tenga que hacerse cargo de la remediación. "Es importante tener una garantía. Si bien se establecen las condiciones en que tiene que haber cierre de minas, la provincia no tiene ninguna garantía de que la minera al finalizar la vida útil lo haga", admitió Olivera.

En ese sentido, el legislador resaltó el buen momento del sector y consideró que cualquier modificación debe hacerse con cuidado. "Hoy el sector minero está en un muy buen momento. Lo que fuera las condiciones del RIGI obviamente tuvo mucho que ver con este boom que se está moviendo en cuanto a proyectos mineros, y la verdad que no creemos ni vemos necesario modificar un código de fondo como es el código de minería", afirmó.

El escenario legislativo

Olivera aclaró que la reunión del miércoles en el Senado será informativa y que no se espera un dictamen. "No es informativo, no hay dictamen, por lo que no veo que se trate o que haya alguna iniciativa para llevarlo al recinto este año", afirmó. Y subrayó que no hay desde el Ejecutivo ninguna propuesta para modificar el Código de Minería: "Es algo de senadores, algunos de oposición, otros senadores de bloques aliados".

Por último, el senador sanjuanino señaló que la agenda minera del Senado ya cumplió sus objetivos principales con el RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares, y que ahora el foco debe estar puesto en cumplir las condiciones para que sigan llegando inversiones. "No hay nada, tampoco vemos necesario ninguna modificación, lo que tenemos que hacer ahora es cumplir las condiciones para que sigan viniendo inversiones", concluyó.