El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta naranja por nevadas para la Cordillera de Calingasta para este sábado 25 julio, donde se prevé un nuevo episodio de precipitaciones intensas luego del fuerte temporal que en los últimos días afectó al departamento y dejó importantes complicaciones en distintos sectores.

Según el organismo nacional, el área cordillerana será afectada por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de nieve que podrían ubicarse entre los 50 y los 150 centímetros durante el período de vigencia de la alerta.

Además, el SMN advirtió que en algunos sectores de alta montaña los registros podrían superar esos valores de manera puntual, aumentando las dificultades para circular y trabajar en la zona.

El fenómeno estará acompañado por una marcada reducción de la visibilidad, una situación que podría complicar aún más el tránsito por los caminos cordilleranos y las tareas de asistencia que continúan desarrollándose tras el último temporal.

(Foto captura SMN)

Qué zonas están bajo alerta

La advertencia naranja alcanza específicamente a la Cordillera de Calingasta.

En tanto, la Precordillera de Calingasta, junto con sectores de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, permanecen bajo alerta amarilla, con pronóstico de acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros.

En esas áreas también se prevén mejoras temporarias y la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia en los sectores de menor altura.

Un nuevo fenómeno tras el fuerte temporal

La nueva alerta genera preocupación debido a que llega pocos días después del intenso temporal que golpeó a Calingasta y provocó numerosas complicaciones.

Las fuertes nevadas y lluvias dejaron a puesteros de alta montaña aislados, obligaron a desplegar operativos de asistencia y generaron cortes de caminos y rutas.

Además, las autoridades debieron asistir a cientos de personas afectadas por las condiciones climáticas adversas. En Barreal, también se registraron inconvenientes con el suministro eléctrico, mientras que el ingreso de agua afectó distintos sectores del departamento.

Recomendaciones ante el nuevo alerta

Ante este nuevo escenario climático, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras permanezca vigente la alerta, mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

Los equipos de asistencia continúan monitoreando la situación, mientras se espera que las condiciones meteorológicas puedan intensificarse durante las próximas horas.