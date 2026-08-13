Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas concretaron este jueves la normalización de su regional San Juan en un masivo acto realizado en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson. Con la presencia de la conducción nacional y dirigentes de diversos sindicatos de la provincia, el agrupamiento selló su reorganización interna con un objetivo claro: volver a disputar espacios de poder dentro del peronismo y reclamar una mayor representación en las listas electorales hacia 2027.

Tal como lo anticipó DIARIO HUARPE, el encuentro contó con la participación central del secretario general nacional de la entidad, Marcelo Pariente, quien remarcó la urgencia de que los dirigentes sindicales vuelvan a ocupar bancas en los cuerpos legislativos para frenar iniciativas opuestas a los intereses de los trabajadores.

El reclamo por representación en el Congreso de la Nación

Durante su intervención, Pariente se refirió a la pérdida de terreno del gremialismo en las listas de candidatos y cómo esa ausencia condicionó las discusiones legislativas recientes en el país.

“Es absolutamente necesario”, afirmó el dirigente nacional al ser consultado sobre si el sector sindical debería contar con una cuota mayor de representación en las próximas elecciones. En ese marco, vinculó de forma directa la falta de bancas obreras con las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación.

“Todas las decisiones que se tomaron en el Congreso de la Nación se tomaron porque muchas veces no tenemos nosotros la cantidad de representantes del movimiento obrero levantando la mano para defender a los trabajadores. Si hubiésemos tenido más diputados en el Congreso, esa ley no pasaba”, aseveró.

El "brazo político" dentro del peronismo

El acto de normalización no se planteó únicamente como un trámite formal de ordenamiento gremial, sino como el lanzamiento de una plataforma de debate dentro del Partido Justicialista. Pariente definió a las 62 Organizaciones como el “brazo político del movimiento obrero” y diferenció su función de la que cumple la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según explicó el dirigente, mientras la central obrera aglutina la discusión gremial diaria y la negociación colectiva, las 62 pretenden concentrarse en la construcción estrictamente política e ideológica del sector. “Tenemos la posibilidad de poner de pie un sello histórico del movimiento obrero”, enfatizó durante la jornada.

Unidad y la mirada puesta en 2027

Uno de los ejes que atravesó la velada en el predio de la UOM fue la necesidad de propiciar puentes de diálogo para reordenar la oposición provincial y llegar competitivos al próximo turno electoral.

“Vamos a trabajar por sobre todas las cosas por la unidad del peronismo”, prometió Pariente, quien explicitó la meta de conformar mesas de debate con los distintos sectores políticos de la provincia para articular una propuesta unificada. “Vamos a generar las mesas de diálogo necesarias para que el año que viene lleguemos a esa unidad fortalecida para poder recuperar la provincia para el peronismo”, concluyó.

Con la mesa directiva formalizada y el acompañamiento de diversos gremios sanjuaninos, la histórica organización sindical dejó en claro que buscará incidir activamente en el armado programático y en la confección de boletas legislativas de cara a los próximos desafíos electorales.

