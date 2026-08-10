“El sistema hoy como está, está bien”: Flagrancia cumple 9 años

El sistema de Flagrancia de San Juan cumplió nueve años desde su implementación y, para su coordinadora, el balance es ampliamente positivo. La funcionaria destacó la rapidez con la que se tramitan los casos, el trabajo conjunto entre fiscales y Policía y sostuvo que, pese a algunos momentos de sobrecarga, el mecanismo continúa funcionando de manera efectiva.

“Yo creo que el sistema hoy como está, está bien”, afirmó al realizar una valoración del funcionamiento de Flagrancia. La coordinadora explicó que, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley, una vez ocurrido un hecho existe un período reducido para reunir los elementos de convicción y presentar el caso ante un juez.

“Nosotros tenemos, conforme a la ley, un día para armar el caso, juntar los elementos de convicción y presentar el caso ante el juez, que a veces en algunos casos se lleva a los dos días, porque la ley así lo permite”, explicó.

Flagrancia fue implementado en San Juan en agosto de 2017. La coordinadora recordó que le tocó cubrir el primer turno y participar de la primera audiencia del sistema. A nueve años de aquel comienzo, destacó especialmente el trabajo de todas las personas que pasaron por el dispositivo.

“Flagrancia ha sido el semillero para que hoy esté funcionando el sistema acusatorio”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchos ayudantes fiscales que se formaron en el sistema actualmente se desempeñan como fiscales o integran otras Unidades Fiscales.

También hizo un reconocimiento al personal policial, con el que Flagrancia trabaja diariamente para lograr que los legajos sean presentados dentro de los plazos establecidos.

En estos nueve años, el sistema acumuló aproximadamente 12.400 casos y más de 15.000 imputados, teniendo en cuenta que en algunas investigaciones existe más de una persona acusada.

La funcionaria destacó además que, con el paso del tiempo, las distintas medidas alternativas que inicialmente tenían una utilización frecuente —como la suspensión de juicio a prueba y las condenas condicionales— fueron dando paso, en determinados casos, a condenas de cumplimiento efectivo cuando las personas reincidieron.

“Sabemos que Flagrancia, esa rapidez, también ha permitido que las personas que gozaron de esos beneficios o de esas medidas alternativas ya pasen por Flagrancia dos, tres o cuatro veces, en donde ya las condenas son de cumplimiento efectivo”, explicó.

Otro de los puntos destacados fue la influencia que tuvo el modelo sanjuanino en otras provincias. Según relató la coordinadora, el sistema local sirvió como referencia para jurisdicciones que posteriormente implementaron procedimientos similares.

Incluso mencionó el caso de Mendoza, donde —según explicó— un modelo anterior había comenzado a presentar dificultades debido a la acumulación de audiencias y la extensión de los plazos. “Cuando vieron cómo funcionaba en San Juan, realmente nos felicitaron y nos preguntaban cómo habíamos logrado estos resultados”, recordó.

La coordinadora admitió que hubo momentos en los que el sistema se vio exigido por un aumento significativo de los hechos delictivos y fue necesario “redoblar esfuerzos”. Sin embargo, remarcó un dato que considera central: pese a lo acotado de los plazos, nunca se presentó un caso fuera de término.

“Quiero decir también que, a pesar de lo exiguo de los plazos que tiene el procedimiento de Flagrancia, nunca hemos presentado un caso fuera de término”, afirmó.

En cuanto a los delitos que llegan con mayor frecuencia, señaló que predominan los hechos contra la propiedad, principalmente hurtos y robos en sus distintas modalidades. También aparecen diariamente casos de lesiones y amenazas vinculados a situaciones de violencia de género, además de causas por tenencia y portación de armas.

De esta manera, a nueve años de su puesta en marcha, Flagrancia continúa siendo uno de los principales mecanismos de respuesta rápida de la Justicia sanjuanina, con miles de casos tramitados bajo un procedimiento que, según su coordinadora, “hoy como está, está bien”.