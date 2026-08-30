San Juan tendrá un inicio de semana marcado por el ingreso de un fuerte frente frío y viento Sur, que aumentará considerablemente su intensidad durante la tarde y podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comenzará con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado. La mínima prevista será de 7 grados, mientras que durante las primeras horas el viento soplará de manera leve desde el Sudeste.

Con el correr de la mañana, el viento irá rotando hacia el Noroeste, aunque el cambio más importante llegará durante la tarde, cuando ingrese el viento desde el sector Sur.

Para ese momento, el SMN prevé velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañadas por ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

A pesar del ingreso del frente frío y del aumento de la intensidad del viento, la temperatura logrará subir durante el día. La máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde.

El cambio de viento marcará además un descenso de las temperaturas hacia el cierre de la jornada. Durante la noche, el cielo se presentará despejado y el termómetro bajará hasta los 17 grados.

Cómo seguirá el viento durante la noche

El viento Sur continuará soplando durante las últimas horas del día, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, el pronóstico indica que las condiciones comenzarán a mejorar respecto de la tarde, ya que no se esperan ráfagas durante la noche.

De esta manera, el principal período de atención estará concentrado durante la tarde, cuando se produzca el ingreso del viento Sur y se registren las mayores intensidades.