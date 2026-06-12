El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para San Juan un fin de semana con predominio de cielo nublado, temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del sábado.

Para este viernes 12 de junio se espera una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de nubosidad durante la tarde y la noche. La temperatura mínima prevista es de 3°C , mientras que la máxima alcanzará los 18°C. El viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con circulación del norte durante la mañana, del noroeste por la tarde y del sur durante la noche.

Las condiciones comenzarán a cambiar el sábado 13 de junio. El SMN anticipa cielo mayormente nublado durante gran parte del día y la posibilidad de lluvias aisladas durante la noche. Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre el 0% y el 10% durante la mañana y la tarde, pero ascenderán hasta un rango de entre 10% y 40% en las últimas horas de la jornada.

Además, el organismo prevé viento del sector sur con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre una mínima de 3°C y una máxima de 14°C.

Para el domingo 14 de junio se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará parcialmente nublado tanto durante la mañana como por la tarde, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima llegará a los 15°C, con viento leve a moderado proveniente de los sectores noroeste y sudoeste.

De esta manera, el pronóstico del SMN anticipa un fin de semana marcado por el descenso de las temperaturas, abundante nubosidad y una posibilidad de lluvias aisladas concentrada principalmente en la noche del sábado.