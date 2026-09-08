El invierno parece dispuesto a dar un último golpe en San Juan antes de la llegada de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio vuelta el pronóstico que había difundido hasta este lunes y ahora anticipa un fin de semana marcado por el frío extremo, las lluvias y la posibilidad de nieve en la provincia.

El cambio es significativo. La previsión anterior indicaba para sábado y domingo temperaturas de alrededor de 8°C de mínima y 8°C de máxima. Sin embargo, el nuevo escenario plantea jornadas todavía más frías y con condiciones meteorológicas adversas.

El viernes comienza el cambio

El descenso comenzará a sentirse desde el viernes. Después de jornadas con máximas que podrían llegar a los 22°C, el último día hábil de la semana tendrá una marcada caída de temperatura, con 7°C de mínima y 17°C de máxima.

Ese será el anticipo de lo que se espera para el fin de semana.

Sábado: frío extremo, lluvia, nieve y viento

El sábado aparece como la jornada más complicada. El SMN pronostica apenas 4°C de mínima y 6°C de máxima, por lo que la amplitud térmica será prácticamente nula.

Además del frío, el organismo prevé lluvias y nevadas durante buena parte de la jornada, aunque por el momento las probabilidades se ubican entre el 10% y el 40%.

A este panorama se sumará el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, una condición que podría hacer que la sensación térmica sea todavía más baja.

¿Cuándo mejora?

Según la actualización del SMN, las condiciones comenzarían a mejorar recién el lunes, por lo que el fin de semana se presentará con un marcado contraste respecto de las temperaturas más agradables que se registraron durante los últimos días.

Así, San Juan se prepara para un brusco cambio de escenario: de máximas cercanas a los 22°C durante la semana a un fin de semana con temperaturas que apenas superarían los 6°C, precipitaciones, posibilidad de nieve y fuertes ráfagas.