El SMN incluyó a San Juan en la alerta amarilla por frío extremo

San Juan atraviesa una de las semanas más frías del año y quedó incluida en la alerta amarilla por frío extremo que emitió este jueves 2 de julio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del país.

La provincia integra el listado de 17 jurisdicciones alcanzadas por el aviso, que advierte sobre el impacto de una intensa masa de aire polar de origen antártico responsable del marcado descenso de las temperaturas registrado en los últimos días.

Según el organismo, este tipo de eventos puede representar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

En San Juan, el fenómeno se refleja en mañanas con temperaturas bajo cero y tardes que apenas logran superar los 7°C o 9°C, de acuerdo con el pronóstico vigente. Las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias, pero con un ambiente muy frío durante gran parte de la jornada.

Una ola polar que afecta a gran parte del país

El SMN explicó que el ingreso de aire polar comenzó en la Patagonia y avanzó progresivamente hacia el centro y norte de la Argentina, provocando un descenso generalizado de las temperaturas.

Además de San Juan, la alerta amarilla comprende sectores de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.

En paralelo, distintos gobiernos provinciales reforzaron las medidas de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas. En San Juan, el Ministerio de Familia mantiene abiertos los refugios estatales durante las 24 horas y brinda abrigo y alimentos a personas en situación de calle.

Mientras la ola polar continúa instalada sobre gran parte del territorio nacional, el SMN recomienda extremar los cuidados, mantener una adecuada calefacción de los ambientes, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas más vulnerables.