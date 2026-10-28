En medio de las versiones sobre la presunta fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil, salió a la luz la situación de otro integrante de la familia del expresidente Jair Bolsonaro que permanece en Argentina. Se trata de Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Léo Índio, quien vive desde hace más de un año y medio en Puerto Iguazú, Misiones, mientras enfrenta una orden de detención de la Justicia brasileña por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

El hombre, de 43 años, es sobrino político de Jair Bolsonaro y primo hermano de Flávio, Carlos y Eduardo Bolsonaro. Su presencia en territorio argentino generó repercusiones luego de que surgieran versiones sobre un supuesto intento de Flávio de abandonar Brasil a través de la frontera con Misiones para viajar posteriormente a Estados Unidos.

El concejal de Puerto Iguazú Alejandro Verón planteó que podría existir una confusión entre ambos familiares. Durante una entrevista con Radio Rivadavia, señaló que un integrante de la familia Bolsonaro permanece alojado en una hostería de la ciudad misionera.

"Puede ser una confusión. Hay un familiar de Bolsonaro alojado en Iguazú", explicó el funcionario, en referencia a Léo Índio.

Por qué la Justicia brasileña busca al sobrino de Bolsonaro

Leonardo Rodrigues de Jesus es hijo de una hermana de Rogéria Nantes Braga, primera esposa de Jair Bolsonaro. Durante los últimos años desarrolló actividades vinculadas al movimiento político del exmandatario y en 2022 fue elegido concejal suplente en Cascavel, una ciudad del estado de Paraná.

Su situación judicial se complicó después de los acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia, tras la derrota electoral del expresidente.

La Procuraduría General de la República lo acusó de participar en aquellos episodios y le atribuyó cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y daños al patrimonio público.

En abril de 2025, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, para ese momento Rodrigues de Jesus ya se encontraba en Argentina, donde había iniciado gestiones para solicitar protección ante las autoridades migratorias.

El sobrino de Bolsonaro rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que abandonó su país porque se considera víctima de una persecución política. También negó haber participado en los destrozos ocurridos en Brasilia.

El pedido de ayuda a Javier Milei

Durante su permanencia en Misiones, Léo Índio buscó el respaldo del presidente Javier Milei para regularizar su situación migratoria y la de otros ciudadanos brasileños que abandonaron su país por causas vinculadas con los acontecimientos de 2023.

En septiembre de este año, el hombre aseguró que había elaborado una carta dirigida al mandatario argentino para solicitar una solución a los pedidos de refugio de aproximadamente 300 brasileños. Según explicó, más de 100 viven actualmente en Puerto Iguazú, mientras que los demás se encuentran distribuidos en distintas ciudades del país.

Rodrigues de Jesus afirmó que dispone de una autorización provisoria de permanencia que debe renovar cada 90 días, mientras la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) analiza su solicitud. Esto significa que su condición de refugiado todavía no cuenta con una resolución definitiva.

Además, sostuvo que las dificultades administrativas complican sus posibilidades de acceder a empleos formales. Durante su estadía en Argentina, relató que realizó trabajos de seguridad, pintura, cocina y reparto de comida para mantenerse económicamente.

En el documento dirigido al Gobierno nacional también advirtió que 62 ciudadanos brasileños incluidos en el grupo enfrentaban pedidos de extradición, por lo que solicitó una revisión urgente de sus expedientes.

Mientras tanto, la situación de Léo Índio volvió a cobrar relevancia por las versiones que involucran a su primo Flávio Bolsonaro. El hombre incluso compartió en sus redes sociales publicaciones sobre la supuesta salida del senador brasileño hacia Estados Unidos y expresó cuestionamientos a la situación política de su país.