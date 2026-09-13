El suicidio se transformó en un dramático flagelo social que atraviesa a la Argentina como nunca antes en su historia. De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, los casos de muertes autoinfligidas se incrementaron un 57,6% en apenas ocho años —al pasar de 3.304 en 2017 a 5.209 en 2025—, lo que equivale a un promedio trágico de 14 personas por día.

El salto interanual también encendió todas las alarmas institucionales: solo entre 2024 y 2025, los suicidios treparon un 22,6%, elevando la tasa nacional a 11,8 casos cada 100.000 habitantes. Este indicador triplica los registros de homicidios y supera ampliamente las muertes por siniestros viales, ubicando a la Argentina entre las naciones con mayores índices de la región, superada únicamente por Guyana, Surinam y Uruguay, y muy por encima del promedio global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Por qué tantos casos?

El suicidio se ha convertido en un drama social que no se puede ignorar ni silenciar. Y en la Argentina aún más. En apenas 8 años –entre 2017 y 2025– los suicidios aumentaron un 57,6%. Pasaron de 3.304 a 5.209 por año.

Son 14 personas que se quitan la vida cada día. Pero son muchos más los que lo intentan, aunque no se llegue a concretar. Nunca se habían registrado tantos hechos en el país. Se rompieron los más dramáticos récords.

Otro dato muestra la gravedad del tema: la tasa de suicidios subió a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, triplicando la de homicidios y superando incluso el número de fallecidos en siniestros viales: es más, el número de muertes autoinfligidas equivale a la suma total de las víctimas de asesinatos y accidentes de tránsito.

Dentro de ese panorama general, los jóvenes son los más afectados: es la principal causa de muerte en el grupo de entre 15 y 34 años, desplazando a los accidentes viales que históricamente encabezaban esa estadística. Y en la población general, el suicidio es la principal causa de muertes violentas.

Otro dato que impacta es la diferencia por sexo: el 78,6% de los suicidios son protagonizados por varones. Es decir, casi 4 de cada 5 son hombres. Expertos en psicología y psiquiatría señalan que esa diferencia por género puede estar relacionada con que son suicidios que se concretan (no los intentos que no se consuman) y los hombres suelen utilizar métodos más violentos y, por ende, más “efectivos” que las mujeres para quitarse la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que por cada hecho consumado hay entre 10 y 20 intentos de suicidio. Y, pese a que en Argentina los intentos de suicidio son de notificación obligatoria en el sistema de salud desde abril de 2023, también se sabe que hay un enorme subregistro cuando todo queda encorsetado en el ámbito privado.

Si bien la Provincia de Buenos Aires (por ser la más poblada) fue la que tuvo la mayor cantidad total de estos hechos (1.977 casos, el 38% del total) eso se condice con su demografía. Sin embargo, Entre Ríos –que tuvo 288 suicidios en 2025- fue la provincia que registró la tasa más alta de la Argentina en relación con su población. La provincia mesopotámica tuvo una tasa de casi el doble que la media nacional: 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Le siguen San Luis (18,9) y Salta (17,4).

La mirada desde la psiquiatría

Los datos surgen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación y reflejan que solo en un año, del 2024 al 2025, los suicidios aumentaron un 22,6%. Fueron 5.209 el año pasado contra 4.249 del precedente.

El problema es tan grave que la tasa de suicidios en Argentina (11,8 cada 100.000 habitantes) hoy está muy por encima del promedio global registrado por la OMS (9,1 cada 100.000 habitantes). Y forma parte también de algo que está ocurriendo a nivel regional: en las Américas los suicidios aumentaron mientras que en el resto del mundo bajaron.

En todo el planeta los que sí se multiplicaron fueron los problemas de salud mental. En ese contexto, Argentina se ubicó entre los países con mayor tasa de suicidios de América Latina, solo superada por Guyana, Surinam y Uruguay.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el índice en Latinoamérica es de 9,2 suicidios cada 100.000 habitantes, casi tres puntos por debajo de lo que está ocurriendo en territorio argentino.

Agenda pública

Septiembre tiene un relieve especial porque es el de “Prevención del Suicidio”, a tal punto que varios legisladores nacionales –incluso del oficialismo- pidieron que el Congreso Nacional esté iluminado con el color amarillo distintivo. Otros solicitaron que se declare de “Interés legislativo” la conmemoración del "Día Mundial para la Prevención del Suicidio" (el pasado 10 de septiembre).

Solo en lo que va de 2026 en el Congreso de la Nación hubo 23 proyectos presentados por 88 diputados y senadores (algunos repetidos) que se relacionan con esta problemática: existieron 8 pedidos de Informe al Poder Ejecutivo Nacional, propuestas de modificación de la ley vigente, demanda de citaciones a funcionarios nacionales, exigencia de programas específicos para la atención de estos casos y hasta llamados a declarar la “Emergencia Nacional por los Suicidios”.

Otras miradas

Alejandro Terriles, presidente de Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), cree que la falta de políticas públicas y la reducción de la inversión en Salud Mental por parte de la Administración de Javier Milei está agravando la vulnerabilidad de muchos sectores que necesitan atención. “Este gobierno es un productor de desastres sociales.

Creo que lo que estamos viendo en este momento es terrible. Yo veo muy imposible que este gobierno neoliberal sostenga políticas de salud mental accesibles o que mejore la eficacia del sector público al que está empecinado en destruir”.

Por otra parte, el sociólogo señala que “el suicidio quizás es uno de los fenómenos en los que más se tiende a caer en explicaciones simplistas. Pero no hay una causa única. No se puede decir que una persona murió por suicidio simplemente porque se quedó sin trabajo, por una separación, por una depresión, o porque estuvo expuesto a redes sociales en forma frecuente. Este es un fenómeno multicausal en el que intervienen diferentes dimensiones tanto individuales, familiares, comunitarias, económicas. Y, obviamente, es un fenómeno -de alguna otra manera- prevenible”.

El neuropsiquiatra Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la UBA, sostuvo: “El suicidio es una pandemia crónica y una de las mayores causas de mortalidad en adultos jóvenes, junto con los accidentes viales. Debe reconocerse la importancia de la salud pública como política de Estado”. Y agregó: “La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo claro” de los problemas de vulnerabilidad social que potencian los factores de riesgo. “El aislamiento social, la interrupción de la escolaridad, la incertidumbre global y la angustia de finitud incrementaron la fragilidad emocional. Hoy nos encontramos en ‘peripandemia’, pues si bien el proceso infeccioso terminó, impactan fuertemente los factores sociales y culturales de la pandemia”.

Principal causa de muerte entre los jóvenes

La psicóloga María Fernanda Azcoitia, presidenta del Centro de Asistencia al Suicida, dijo que “la cantidad de llamados (a la línea 135) se ha incrementado considerablemente desde hace unos 8 o 10 años, con un fuerte incremento durante la pandemia que se mantiene en la actualidad”. La experta asegura que hace años la OMS viene advirtiendo sobre una “epidemia de suicidio y depresión” y que eso es lo que “lamentablemente estamos viviendo”.

Azcoitia apunta a que son “muchas razones” que se combinan en este fenómeno: “tienen que ver con la complejidad del mundo en el que vivimos, donde hay desde crisis económicas, laborales, pérdida de empleo… Pero especialmente entre los jóvenes -que es donde se registra el aumento más significativo de las tasas-, se relaciona con la poca esperanza en el futuro y, las adicciones de todo tipo: a redes sociales, al juego, a los consumos problemáticos. Esto es muy grave y va en aumento. Todas estas cuestiones tienen una relación directa sobre la ansiedad, sobre la depresión, y esto hace que se dé todo este aumento”.

Por su parte, Esteban Toro Martínez, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), sostiene –en su columna de Noticias Argentinas-: “El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, en el que interactúan factores psicológicos, psiquiátricos, familiares, sociales y culturales. Por eso, oponer un fenómeno colectivo a un problema individual de salud mental constituye una falsa dicotomía”. Y agrega: “Argentina cuenta con una Ley Nacional de Prevención del Suicidio. El desafío es traducirla en políticas sostenidas: detección precoz, acceso oportuno a la atención, seguimiento después de un intento y articulación entre salud, educación, familias y comunidad”.

En tanto, el periodista Nicolás Lucca, autor del impactante libro “Diario de un roto” (Editorial Galerna), subraya: “la Argentina ha batido su récord de suicidios. El récord superado es del año anterior, que también había quebrado la marca del año previo. Sólo en el primer cuatrimestre de este 2026, los intentos de suicidio alcanzaron la cifra de 32,3 casos por día. Hasta el año pasado, promediamos los 24,7 intentos. Es un salto del 40%”. Y remarca: “Detrás de cada intento de suicidio, hay una persona que no ve otra salida. Detrás de cada muerte autoinfligida, hay una vida perdida”.

Contactos de atención

0800-999-0091: Línea nacional para emergencias de salud mental: Hospital Nacional Laura Bonaparte (urgencias de salud mental 24 hs).



0800 345 1435: Centro asistencia al suicida en todo el país.



911: Central de emergencia nacional.