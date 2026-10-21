Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave antes de visitar a Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y habilitó a Marcos Rojo para disputar el encuentro. La resolución llegó este miércoles, a poco más de 24 horas del partido que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El defensor había quedado afuera de la convocatoria para el encuentro de ida luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazara su inscripción. Ante esa decisión, el club platense recurrió al TAS con el objetivo de revertir la medida y contar con el futbolista en una instancia decisiva del torneo.

De la negativa de Conmebol al fallo favorable del TAS

La situación de Rojo se originó después de su llegada a Estudiantes desde Racing, en una operación que se concretó con el mercado de pases cerrado. El Pincha había buscado incorporarlo ante las suspensiones de sus defensores centrales titulares y consiguió avanzar con su inscripción a nivel de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin embargo, la habilitación no fue aceptada por Conmebol, que dejó al zaguero fuera de la lista para el primer partido ante Flamengo. Estudiantes decidió entonces llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo y aguardó una resolución que finalmente resultó favorable.

La decisión de Medina y la revancha en el Maracaná

Con la autorización del TAS, Rojo quedó a disposición del entrenador Alexander Medina para el partido de vuelta, aunque su presencia entre los titulares dependerá de la decisión del cuerpo técnico. El defensor ya había tenido su debut con Estudiantes ante San Lorenzo, pero ahora la incógnita pasa por saber si jugará desde el inicio o esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

El encuentro frente a Flamengo se disputará este jueves en Brasil y definirá uno de los finalistas de la Copa Libertadores. En el partido de ida, disputado en La Plata, ambos equipos empataron 0-0, por lo que la serie permanece abierta y una nueva igualdad llevará la definición a los penales.