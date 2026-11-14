Un fuerte temporal provocó importantes complicaciones en Valle Fértil durante la noche del viernes 13 de noviembre. La caída de varios postes del tendido eléctrico dejó sin suministro de energía al departamento y generó un segundo problema en Balde de las Chilcas, donde los vecinos también se quedaron sin agua debido a que el sistema de abastecimiento depende de una bomba eléctrica.

La situación fue reportada desde el Control Baldecitos, luego de que personal de Carreteras advirtiera sobre la caída de postes en la zona de Baldes del Rosario, aproximadamente 15 kilómetros al sur del puesto policial.

Según informó Diario 13 San Juan, los daños en la infraestructura eléctrica provocaron un apagón generalizado en Valle Fértil. La interrupción afectó especialmente a Balde de las Chilcas, donde la falta de energía impidió el funcionamiento del sistema utilizado para extraer agua de un pozo.

El episodio dejó en evidencia la dependencia del suministro eléctrico para mantener operativo el abastecimiento de agua en la localidad. Hasta el momento, no se difundió una cifra oficial de familias afectadas ni se confirmó públicamente cuándo quedaron restablecidos ambos servicios.

Por qué los vecinos también se quedaron sin agua

En Balde de las Chilcas, el abastecimiento depende de una perforación que utiliza una bomba eléctrica para extraer agua. Por ese motivo, la interrupción del suministro de energía tuvo consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema.

La caída de postes dejó fuera de servicio la infraestructura eléctrica y, como consecuencia, se interrumpió el bombeo necesario para abastecer a la población.

Esta situación agravó los inconvenientes provocados por la tormenta, ya que los vecinos debieron afrontar problemas con dos servicios esenciales durante el mismo episodio meteorológico.

Qué informaron las autoridades por el apagón

De acuerdo con el reporte policial difundido por Diario 13 San Juan, personal de Carreteras detectó varios postes caídos en las inmediaciones de Baldes del Rosario.

Ante esta situación, se dio aviso al subcomisario Matías Zárate, de la Comisaría 12.ª, y a Néstor Zabal, representante de la distribuidora eléctrica Naturgy en Valle Fértil, para coordinar las intervenciones correspondientes.

No se informó oficialmente cuántos postes resultaron dañados ni el tiempo necesario para completar las reparaciones.

Tampoco se difundieron precisiones sobre posibles mecanismos alternativos de abastecimiento de agua para los habitantes de Balde de las Chilcas mientras permanecía interrumpido el sistema de bombeo.

El temporal también afectó a otros departamentos

La tormenta del viernes provocó complicaciones en diferentes sectores de San Juan. En Media Agua, departamento Sarmiento, se registraron fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y cortes de electricidad.

En Valle Fértil, en cambio, una de las principales consecuencias fue la interrupción simultánea de la energía y del abastecimiento de agua en una de sus localidades.

El episodio volvió a poner en primer plano la importancia de contar con infraestructura capaz de responder a los fenómenos meteorológicos intensos, especialmente en poblaciones alejadas de los principales centros urbanos.

La situación también plantea la necesidad de conocer si existen sistemas de respaldo para garantizar el funcionamiento de las bombas de extracción de agua ante futuros cortes eléctricos.