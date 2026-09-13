Franco Colapinto finalizó 7° en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y protagonizó un tenso momento con Alpine durante la última vuelta de la carrera. El argentino pidió insistentemente por radio que el equipo concretara un cambio de posición con su compañero Pierre Gasly.

En la vuelta 56 de 57, Colapinto consideraba que tenía mejor ritmo que el francés, quien comenzaba a perder rendimiento por el desgaste de sus neumáticos. Además, Oscar Piastri, de McLaren, se acercaba como una amenaza para ambos pilotos de Alpine.

“Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, cambio”, reclamó el argentino por radio. Su ingeniero, Stuart Barlow, respondió que el equipo estaba trabajando en la maniobra.

La espera aumentó la frustración de Colapinto, que volvió a insistir cuando quedaba apenas una vuelta para el final. “Chicos, cambio. ¡La puta madre! Si pierdo...”, alcanzó a decir antes de que se cortara la comunicación.

El resultado de la maniobra

Finalmente, Gasly ingresó a boxes y perdió varias posiciones, mientras Colapinto logró mantener el 7° lugar y cruzó la bandera a cuadros por delante de Piastri.

El francés terminó 12° y quedó fuera de los puntos. En cambio, el argentino consiguió una de sus mejores actuaciones desde su llegada a Alpine y sumó unidades importantes para el equipo.

La carrera coronó un fin de semana destacado para Colapinto, que también había conseguido una buena posición en la clasificación. Tras la competencia, el piloto aseguró que se encontraba satisfecho con su rendimiento.

“Fue muy buena, está dentro de las mejores. Con el fin de semana completo, fue de los mejores. La clasificación fue la mejor. Hoy lo cerré con una buena carrera”, expresó ante ESPN.

Cuándo vuelve a correr

El próximo desafío de Franco Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú durante el fin de semana del 26 de septiembre.

El argentino buscará extender allí el buen rendimiento mostrado en Madrid y continuar sumando puntos con Alpine.