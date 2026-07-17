El Tesoro Nacional adquirió US$919 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la previa de un importante vencimiento de deuda con bonistas, una operación que le permitió reforzar la disponibilidad de divisas para cumplir con sus compromisos financieros.

Los datos monetarios correspondientes a la semana pasada, difundidos este miércoles, confirmaron que la compra se concretó el 8 de julio, elevando el monto acumulado de adquisiciones de dólares por parte del Tesoro a US$6.922 millones durante 2026.

Según un informe de la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI), esa cifra supera en alrededor de US$200 millones lo previsto originalmente en el programa financiero anunciado por el Gobierno.

Una compra clave para afrontar el vencimiento

De acuerdo con el análisis de PPI, la operación era necesaria porque, hasta el 7 de julio, el Tesoro mantenía US$3.866 millones depositados en su cuenta en moneda extranjera en el Banco Central, mientras que debía afrontar pagos cercanos a US$4.550 millones.

Tras la compra de divisas, el saldo disponible ascendió a US$5.285 millones, permitiendo cubrir sin inconvenientes el vencimiento previsto para el día siguiente.

Los préstamos que también reforzaron las reservas

La operación coincidió con el ingreso de financiamiento externo otorgado por bancos internacionales al Tesoro con garantía de organismos multilaterales.

En ese marco, ingresaron:

US$2.000 millones aportados por Santander y BBVA.

US$1.200 millones provenientes del Deutsche Bank.

Sin embargo, los analistas explicaron que esos recursos no estuvieron plenamente disponibles antes del pago debido a los tiempos administrativos para su acreditación.

Según PPI, al 13 de julio el Tesoro mantenía US$3.308 millones en su cuenta en moneda extranjera en el BCRA, un saldo que se explica, al menos en parte, por el ingreso posterior de esos préstamos.

El informe también indicó que el mismo 8 de julio se acreditaron US$501 millones correspondientes a parte de ese financiamiento y estimó que durante los días siguientes ingresó el resto de los desembolsos comprometidos.

Cómo planea el Gobierno conseguir dólares

Con esta estrategia financiera, el Gobierno logró afrontar el segundo pago de deuda con bonistas previsto para este año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país contará con un "exceso de reservas" para hacer frente a los próximos vencimientos.

El programa financiero oficial contempla distintas fuentes de financiamiento para fortalecer las reservas durante 2026:

Compras de divisas al BCRA: US$6.700 millones.

Emisiones de deuda en el mercado local: US$6.000 millones.

Préstamos garantizados por organismos internacionales: US$4.000 millones.

Desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI): US$1.900 millones.

Créditos de organismos multilaterales: US$2.800 millones.

Privatizaciones: US$800 millones.

Renovación de deuda dentro del sector público: US$800 millones.

La mirada del mercado hacia 2027

Si bien los analistas consideran que los compromisos financieros de 2026 están prácticamente asegurados, advierten que el panorama para 2027 presenta mayores desafíos.

Un informe de GMA Capital señaló que las necesidades brutas de financiamiento para el próximo año ascienden a US$24.900 millones, unos US$5.700 millones más que las previstas para este año.

El incremento responde, principalmente, al mayor peso de los vencimientos de capital, que pasarían de US$9.300 millones en 2026 a US$15.700 millones en 2027.

Según esa consultora, si se cumplen las proyecciones oficiales, el balance financiero del próximo año sería prácticamente neutro, aunque con un margen de maniobra más reducido para el Gobierno en un contexto atravesado por el calendario electoral.