San Juan tendrá este sábado 26 de septiembre una jornada con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. El pronóstico anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima que llegará a los 31°C, con cielo despejado o con escasa nubosidad y sin precipitaciones.

Después de una semana marcada por jornadas de intenso viento Zonda y un importante ascenso de las temperaturas, el sábado presentará un escenario más estable. El viento llegará desde el sector Sur y tendrá una intensidad moderada, de hasta 22 kilómetros por hora.

Una mañana fresca y una tarde cálida

Las primeras horas del día tendrán temperaturas más bajas, con una mínima estimada en 14°C. Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente con el avance de la jornada y el termómetro comenzará a subir de manera progresiva.

La máxima se alcanzará durante la tarde, cuando la temperatura llegue a los 31°C. De esta manera, el contraste entre una mañana fresca y una tarde cálida será uno de los aspectos principales del tiempo previsto para este sábado.

Un sábado sin lluvias y con poco viento

El cielo se mantendrá despejado o con escasa presencia de nubes durante buena parte del día. Además, no se prevén precipitaciones, por lo que las condiciones serán favorables para quienes tengan actividades programadas al aire libre.

El viento Sur, con una velocidad cercana a los 22 km/h, acompañará la jornada con una intensidad moderada. El escenario representa un alivio frente a las condiciones registradas durante la semana, especialmente por los episodios de viento Zonda que afectaron a San Juan.

Cómo seguirá el tiempo

Con una máxima cercana a los 30 grados, el último fin de semana de septiembre llegará con un ambiente más cálido y estable. El sábado marcará así una jornada con temperaturas agradables y condiciones meteorológicas que anticipan la continuidad de un período de tiempo favorable durante los próximos días.