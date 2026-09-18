El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que el próximo martes 22 de septiembre resolverá el reclamo presentado por Vélez contra Boca. El planteo corresponde al partido de octavos de final de la Copa Argentina.

El organismo informó oficialmente que las actuaciones serán resueltas en una sesión especial. La decisión definirá el reclamo del Fortín, que cuestionó la alineación presentada por Boca durante el encuentro.

El reclamo de Vélez

Vélez sostiene que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido, cuando el límite establecido es de cinco. El encuentro terminó 0-0 durante los 90 minutos y el Xeneize se impuso posteriormente en la tanda de penales.

Durante el partido, Boca utilizó a cinco de esos seis futbolistas extranjeros. Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia estuvieron en cancha.

El sexto extranjero

Ángel Romero fue el sexto extranjero incluido en la planilla, aunque permaneció como suplente y no ingresó durante el encuentro disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La defensa de Boca sostiene que se trató de un error administrativo.

El club también argumenta que ese error no debería modificar el resultado deportivo porque no existió una ventaja deportiva. La resolución del Tribunal de Disciplina se conocerá el martes 22 de septiembre.

Racing espera rival

Racing ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar a Belgrano. El conjunto de Avellaneda espera conocer si enfrentará a Boca en la próxima instancia.

En principio, ese encuentro está previsto para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito. La resolución del Tribunal será determinante para conocer cómo continúa la participación de Boca en la competencia.