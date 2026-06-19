El truco para preparar tres comidas abundantes con solo un kilo de pollo

La organización en el hogar permite transformar un kilo de pechugas de pollo en tres propuestas culinarias que rinden un total de ocho porciones abundantes para varios días. El método consiste en fraccionar la carne desde el primer momento para elaborar un arrollado, un wok, una quiche gourmet y escalopines. Para iniciar este esquema de trabajo se requieren cuatro pechugas medianas o las piezas retiradas de dos pollos enteros.

Antes de comenzar cualquier cocción es fundamental separar la materia prima en cuatro partes iguales de aproximadamente 250 gramos. Al combinar estas porciones con vegetales, arroz o masas, el volumen se duplica para abastecer a dos personas por plato. Este sistema también incluye pautas para congelar y descongelar el alimento de forma segura preservando su textura original.

La primera opción es un arrollado que se prepara extendiendo masa hojaldrada sobre una placa aceitada. El relleno se coloca en el centro y se sella para evitar la pérdida de jugos. Tras pincelar con huevo, se hornea a 200 grados durante 20 minutos. Respecto al sabor de la carne, el manual sugiere que "herví la pechuga con algunas verduritas o con un cubito de caldo en el agua para que quede más sabrosa".

Como segunda alternativa aparece el wok exprés de vegetales y arroz. La receta exige saltear zanahoria y zucchini durante cinco minutos con movimiento constante. Luego se suma arroz cocido y salsa de soja para integrar los componentes durante dos minutos adicionales.

En caso de carecer del instrumento tradicional, se indica que "si no tenés wok, usá una sartén honda, a fuego fuerte". El menú se completa con una quiche gourmet de pollo y hongos. Esta tarta abierta utiliza un ligue de crema y champiñones para obtener una terminación sofisticada ideal para cenas especiales.