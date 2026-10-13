El fin de semana largo de octubre dejó un impacto económico estimado en $2.722 millones para San Juan, con la llegada de aproximadamente 6.279 visitantes y una ocupación turística promedio del 62,6%. Los datos preliminares del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte reflejaron el movimiento generado por una agenda que combinó competencias deportivas, encuentros profesionales y propuestas recreativas.

Durante los días de mayor actividad, entre el viernes y el domingo, la ocupación alcanzó un pico del 65%. La estadía promedio fue de 3,6 noches, mientras que el gasto diario estimado por visitante llegó a $120.422.

Iglesia lideró la ocupación turística

Entre los departamentos relevados, Iglesia registró el mayor nivel de ocupación, con el 79%. Detrás se ubicaron Valle Fértil, con el 68%; Calingasta, con el 62%; Gran San Juan, con el 59%; y Jáchal, con el 45%.

Los números muestran diferencias en el movimiento turístico entre los principales destinos provinciales durante el feriado, en un contexto en el que las actividades programadas contribuyeron a movilizar visitantes y prestadores de servicios.

Los eventos que impulsaron el movimiento

Entre los acontecimientos destacados estuvieron la Semana del Cuadrangular de Hockey sobre Patines, el Congreso Farmacéutico Argentino, el Encuentro de Mototurismo San Juan y la Jornada JAE 2026.

La coincidencia de estas propuestas con el feriado nacional amplió los motivos de visita y generó actividad en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos.

La mayoría de los visitantes llegó desde otras provincias

El turismo nacional representó el 97,5% del total de visitantes. Buenos Aires fue el principal mercado emisor, con el 44,3%, seguido por Córdoba, con el 18%, y Mendoza, con el 5,7%.

También llegaron turistas internacionales de España, Uruguay, Chile y Perú, que en conjunto representaron el 2,5% de los visitantes.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de coordinar el calendario de eventos con las acciones de promoción turística y el trabajo entre los sectores público y privado. La estrategia apunta a consolidar a San Juan como sede de encuentros de alcance nacional y a ampliar las oportunidades económicas para los prestadores de los distintos departamentos.