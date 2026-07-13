La Selección Argentina vivió este lunes un momento especial antes de dejar Kansas City, la ciudad donde estuvo concentrada durante gran parte del Mundial. Al mediodía, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartieron el tradicional asado que acompaña al equipo desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni y que, según el entrenador, tiene un valor tan importante como el trabajo dentro de la cancha.

La comida marcó el cierre de una etapa. Después de 45 días de concentración en Kansas City, la delegación emprendió el viaje para continuar su camino en las instancias decisivas del torneo, con el partido frente a Inglaterra en el horizonte.

En la conferencia de prensa previa al duelo por los cuartos de final, Scaloni explicó por qué estos encuentros ocupan un lugar central dentro de la vida del plantel. "No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto. Son momentos únicos que no van a volver a vivir".

El entrenador dejó en claro que no se refería a los entrenamientos ni a los partidos, sino a los momentos de convivencia que fortalecen la relación entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

Como ocurrió durante todo el proceso de la Selección Argentina, el asado volvió a reunir a los campeones del mundo junto con integrantes del cuerpo técnico y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien compartió un video del encuentro en sus redes sociales.

"Primer objetivo cumplido. 45 días en Kansas, vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor", expresó Tapia mientras mostraba los preparativos de la comida.

También el arquero Emiliano "Dibu" Martínez publicó imágenes desde la parrilla. En el video apareció Diego Iacovone, el cocinero del plantel, presentando el menú del día con distintos cortes de carne.

Para Scaloni, estos encuentros representan una parte fundamental de la construcción del grupo. Incluso reconoció que en varias oportunidades decidieron reducir el tiempo de entrenamiento para priorizar ese espacio compartido. "Acortamos algunos entrenamientos para poder comer el asado. Son cosas que valoramos mucho. Quizás para otra gente solo importa lo que pasa en la cancha, pero el día de mañana esto es lo que recordarán", afirmó.

El técnico recordó que todavía conserva imágenes de su etapa como futbolista junto a Pablo Aimar y Walter Samuel, experiencias que considera inolvidables por los vínculos que se generaron más allá de los resultados deportivos.

Scaloni también explicó que esa vida de grupo fue uno de los motivos que lo llevaron a seguir ligado al fútbol después de retirarse. "Soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida", sostuvo.

Con esa filosofía, la Selección Argentina convirtió un ritual típico del país en una herramienta para fortalecer la convivencia. Mientras el equipo se prepara para afrontar una nueva instancia del Mundial, el último asado en Kansas City cerró una etapa que, para Scaloni, también forma parte del camino hacia los grandes objetivos.