Así se encuentra el papa León XIV después de su delicada operación

El papa León XIV continúa evolucionando favorablemente después de la operación a la que fue sometido el martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Este viernes 16, el Vaticano difundió un nuevo parte médico en el que confirmó una mejoría constante del pontífice, de 71 años, quien permanece internado en el Hospital Gemelli de Roma. Además, la Santa Sede publicó su primera fotografía después de la intervención quirúrgica.

El Vaticano difundió las primeras fotos del Papa tras la cirugía.

Según el comunicado oficial, los últimos análisis de sangre y las radiografías de tórax arrojaron resultados positivos. Los médicos señalaron que la recuperación se desarrolla dentro de los parámetros esperados y que el Papa ya puede realizar sus actividades cotidianas con autonomía.

El pontífice también retomó algunas tareas de trabajo y celebró una misa en una sala acondicionada del décimo piso del hospital. La ceremonia contó con la presencia de integrantes del personal médico, enfermeros y miembros de la Gendarmería Vaticana.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

La intervención quirúrgica consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar. La operación se realizó mediante una técnica mínimamente invasiva y no presentó complicaciones.

Desde entonces, León XIV permanece bajo seguimiento médico y realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria para favorecer su recuperación. Durante los primeros días de internación comenzó a caminar, retomó su alimentación habitual y mostró una evolución positiva en los controles posteriores.

A pesar de estas señales favorables, los especialistas todavía deben completar estudios sobre el tumor extraído para determinar si será necesario realizar algún tratamiento complementario.

Por el momento, el Vaticano mantiene el seguimiento de su estado de salud y su regreso a las actividades habituales dependerá de las recomendaciones médicas.

Qué pasará con el viaje del Papa a la Argentina

La recuperación del pontífice también genera expectativa por su visita a Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con actividades en Argentina, Uruguay y Perú.

Aunque el Vaticano mantiene la planificación del viaje, su realización dependerá de la evolución médica y de los resultados de los estudios pendientes.

En este contexto, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, quien estuvo entre los últimos argentinos que se reunieron con León XIV antes de la operación, manifestó su preocupación por la enfermedad y consideró que la prioridad debe ser la recuperación del Papa.

Por su parte, el presidente Javier Milei expresó que el Gobierno nacional está dispuesto a modificar las fechas de la visita si el pontífice necesita más tiempo para recuperarse.

Mientras tanto, fieles de distintos países continúan acompañando al Papa con oraciones y muestras de apoyo, a la espera de nuevos informes médicos que permitan conocer cómo seguirá su recuperación.