La posible llegada del papa León XIV a la Argentina sumó una nueva señal favorable. El Vaticano enviará a fines de octubre otra delegación al país para avanzar en la organización de la visita apostólica prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión se conoció mientras el Sumo Pontífice continúa recuperándose de una operación por cáncer de pulmón, situación que había generado incertidumbre sobre su gira por Sudamérica.

La nueva misión de avanzada tendrá como objetivo coordinar aspectos logísticos, protocolares y de seguridad del recorrido que realizaría León XIV. Los enviados mantendrán reuniones con autoridades eclesiásticas y organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los distritos incluidos en el itinerario previsto.

La información representa una señal de continuidad en los preparativos, aunque todavía se espera una ratificación definitiva de que el pontífice podrá cumplir con la agenda establecida. El viaje contempla su paso por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

No será la primera delegación vaticana que visite el país. Durante los últimos meses, representantes de la Santa Sede realizaron recorridas por distintos lugares que recibirían al Papa, mantuvieron encuentros con autoridades y evaluaron cuestiones vinculadas con los traslados y la organización de las actividades religiosas.

La salud del Papa y las expectativas por su llegada

La incertidumbre sobre el viaje surgió después de que León XIV fuera operado el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor maligno.

Tras una evolución favorable, el pontífice recibió el alta médica el sábado 17 de octubre y al día siguiente reapareció públicamente durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. Allí agradeció las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante su internación.

Los profesionales que participaron de la cirugía señalaron que su recuperación avanza favorablemente y que, desde el punto de vista clínico, no existen impedimentos actuales para retomar sus compromisos. Sin embargo, todavía se esperan resultados médicos que permitirán determinar si necesitará tratamientos adicionales.

En paralelo, la Iglesia argentina mantiene los preparativos para recibirlo. La agenda anunciada contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se esperan encuentros religiosos e institucionales.

La visita también genera expectativa en San Juan. Días antes de su operación, León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, a quien le transmitió su intención de viajar a la Argentina.

Por ahora, el envío de una nueva misión de avanzada refuerza las expectativas de que el recorrido pueda concretarse en noviembre. No obstante, la realización definitiva dependerá de la evolución médica del pontífice y de las decisiones que adopte la Santa Sede durante las próximas semanas.