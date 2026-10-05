El Vaticano anunció que publicará “El Diario personal del Papa Francisco”, una obra que reúne anotaciones privadas de Jorge Mario Bergoglio escritas durante más de tres décadas y que será presentada y comentada por el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández.

El libro saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre y será publicado simultáneamente en cinco idiomas. Además, tendrá distribución internacional en 94 países.

La obra reúne apuntes realizados por Bergoglio desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024. El período comprende distintas etapas de su vida religiosa, desde sus primeros años como obispo auxiliar de Buenos Aires hasta buena parte de su pontificado.

De esta manera, el material atraviesa más de 30 años de la trayectoria del religioso argentino, quien fue elegido papa en marzo de 2013 y encabezó la Iglesia Católica hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025.

El encargado de presentar y comentar los escritos será el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores argentinos más cercanos a Francisco durante su pontificado.

Según informó la Librería Editrice Vaticana, el objetivo de la publicación es permitir a los lectores conocer con mayor profundidad la vida interior de Bergoglio a través de sus reflexiones personales.

La edición italiana estará a cargo de la propia editorial vaticana, mientras que las versiones en español, inglés y portugués serán publicadas por Penguin Random House. La versión francesa quedará en manos de Editions Albin Michel.

El proyecto será presentado ante editores internacionales durante la Feria del Libro de Fráncfort, que se realizará entre el 7 y el 11 de octubre.

La publicación despertó expectativa debido al carácter íntimo del material. Hasta el momento no se difundieron detalles completos sobre el contenido de las anotaciones ni sobre los episodios concretos que aparecerán reflejados en el volumen.

El diario permitirá recorrer diferentes momentos de la vida de Bergoglio, desde su etapa en Argentina hasta sus años en el Vaticano, a través de textos personales que ahora serán puestos a disposición del público por primera vez.