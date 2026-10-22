El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, calificó como “un día muy importante” la aprobación por unanimidad del crédito de US$160 millones destinado a financiar la reparación de los tramos 1 y 3 de la Ruta Nacional 40 Sur. El funcionario destacó el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados y consideró que la obra representa un avance clave para mejorar la seguridad vial y fortalecer la actividad productiva de la provincia.

“Eso demuestra la madurez política que tiene esta Cámara y que tiene la política de la provincia de San Juan”, sostuvo Martín en diálogo con DIARIO HUARPE, al referirse al acompañamiento de los legisladores a la iniciativa.

El financiamiento permitirá que el Gobierno provincial avance con las gestiones para concretar los trabajos en dos sectores de una ruta que, según remarcó el vicegobernador, forma parte de un reclamo histórico de los sanjuaninos.

Un crédito a 15 años y con una tasa inferior al 6%

Martín destacó las condiciones del préstamo y aseguró que se trata de una herramienta conveniente para avanzar con una obra de infraestructura de gran magnitud.

“Es un crédito beneficioso, con una tasa muy baja, con una tasa menor al 6%, 5,9%, pagadera en 15 años”, afirmó.

El financiamiento fue gestionado ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y está destinado a cubrir las obras correspondientes a los tramos 1 y 3 de la Ruta 40 Sur. La aprobación legislativa constituye un paso para que la Provincia pueda continuar con el proceso administrativo y avanzar hacia la ejecución de los trabajos.

La seguridad vial, uno de los principales objetivos

Durante la entrevista, el vicegobernador hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de circulación de una ruta que conecta zonas productivas y registra un tránsito importante.

“Es una obra, la Ruta 40, que venimos reclamando los sanjuaninos desde hace ya varias décadas, que se ha llevado muchas vidas en virtud de la inseguridad que implica no tener una ruta en condiciones”, expresó.

Para Martín, la transformación de esta vía no solo permitirá mejorar la infraestructura, sino también reducir los riesgos para quienes la utilizan a diario.

“Queríamos diseñar una provincia absolutamente productiva”

El funcionario vinculó la obra con la estrategia del Gobierno provincial para fortalecer la economía y mejorar la conectividad. En ese sentido, señaló que los beneficios no estarán limitados a la minería, sino que alcanzarán a distintos sectores que necesitan trasladar su producción.

“Es una ruta que va a traer muchos beneficios a toda la actividad productiva, no solamente a la actividad minera, sino a toda la actividad productiva, por donde salen la mayoría de los productos que los sanjuaninos día a día vamos produciendo”, sostuvo.

Además, relacionó el proyecto con otras intervenciones viales previstas en San Juan, entre ellas la Ruta 40 Norte y la Ruta 20.

“Para tener esa provincia productiva sin duda necesitamos la ruta, las arterias, las venas por donde tienen que salir nuestros productos”, afirmó.

Finalmente, Martín valoró el avance legislativo y la posibilidad de continuar con las gestiones para concretar las obras. La aprobación del crédito abre una nueva etapa para un proyecto que el Gobierno considera estratégico para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico de San Juan.