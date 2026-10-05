El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recibió este viernes 2 de octubre a representantes de la firma textil Vicunha en un encuentro institucional desarrollado en el despacho de la Vicegobernación, ubicado en el edificio anexo de la Legislatura Provincial.

La reunión comenzó a las 12 y contó con la presencia de autoridades de la compañía tanto a nivel regional como nacional.

Por parte de Vicunha participaron Marco Antonio Branquinho Junior, director Presidente del Grupo Vicunha; Germán Silva, director Comercial del Grupo Vicunha; y Pablo Jedwabny, presidente de Vicunha Argentina.

En representación del Gobierno provincial también estuvo presente Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción.

El desarrollo de la actividad industrial

Durante el encuentro, los representantes de la empresa realizaron sus saludos protocolares al titular del Poder Legislativo provincial.

La reunión también permitió abordar distintos aspectos vinculados con el desarrollo de la actividad productiva e industrial que lleva adelante la firma textil.

El encuentro se desarrolló en el marco del vínculo institucional entre el Gobierno de San Juan y una de las compañías del sector textil con presencia en la provincia.

El sector textil en la agenda productiva

La actividad formó parte de la agenda institucional de Vicegobernación y permitió reunir a autoridades provinciales y representantes de la compañía para analizar cuestiones relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de la actividad industrial.

Si bien no se informaron nuevos anuncios concretos surgidos de la reunión, el encuentro permitió mantener abierto el diálogo entre la empresa y las autoridades provinciales en torno a la actividad productiva.