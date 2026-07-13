Santiago Viola, viceministro de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, viajó a Estados Unidos para seguir de cerca la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El funcionario fue fotografiado en el estadio de Kansas City durante el triunfo del equipo de Lionel Scaloni frente a Suiza por los cuartos de final.

La presencia de Viola en las tribunas se conoció luego de que trascendieran imágenes en las que aparece con la camiseta de la Selección Argentina. Su viaje coincidió con la etapa decisiva del Mundial y despertó repercusiones dentro del ámbito político.

Según informaron desde el Ministerio de Justicia, el funcionario solicitó una licencia de cuatro días para ausentarse de sus funciones. Además, su entorno sostuvo que todos los gastos fueron afrontados con dinero propio, incluido el pasaje y la entrada para el partido, que habría adquirido a través de una plataforma de reventa habilitada en Estados Unidos. El valor del ticket no fue informado.

Viola había partido hacia Miami el jueves anterior al encuentro. En un primer momento tenía previsto permanecer durante el fin de semana largo, aunque luego decidió extender su estadía hasta el próximo viernes.

Su presencia en Estados Unidos llamó la atención porque, dentro del Gobierno nacional, existía una recomendación informal para que los integrantes del gabinete evitaran viajar al Mundial con el objetivo de presenciar los partidos de la Selección Argentina.

No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que nunca existió una prohibición formal. También señalaron que Viola había comunicado con anticipación sus planes a las autoridades del Ministerio de Justicia y que el viaje no recibió objeciones.

En ese contexto, fuentes oficiales recordaron que tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rechazaron las invitaciones cursadas por la FIFA y otras organizaciones para asistir a los encuentros del Mundial, incluida una eventual final. La misma postura, indicaron, fue transmitida al resto de los ministros.

Consultado por distintos medios sobre su viaje y la autorización para ausentarse de sus funciones, Santiago Viola prefirió no realizar declaraciones públicas.

Quién es Santiago Viola

Viola ocupa el cargo de viceministro de Justicia desde marzo, cuando reemplazó a Sebastián Amerio. Además, es apoderado nacional de La Libertad Avanza y forma parte del equipo político que acompaña a Karina Milei desde los inicios del espacio libertario.

También fue abogado personal de la secretaria general de la Presidencia en una causa vinculada a un supuesto espionaje en su contra.

Antes de asumir en el Gobierno, el funcionario estuvo involucrado en una investigación judicial relacionada con la presunta presentación de testigos falsos en una causa vinculada al juez federal Sebastián Casanello. En 2018 fue procesado por la Cámara Federal, aunque posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y dispuso el cierre definitivo del expediente.