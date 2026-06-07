Un enorme manto de preocupación y dramatismo volvió a sacudir este domingo al planeta fútbol. A cinco años del paro cardíaco que conmovió a todos en el arranque de la Eurocopa 2021, el mediocampista Christian Eriksen sufrió un nuevo episodio de descompensación física en pleno partido amistoso entre la Selección de Dinamarca y su par de Ucrania, y las imágenes del impactante momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Segundos de extrema tensión en el campo

El video del incidente muestra con precisión el instante en que, promediando el minuto 64 del segundo tiempo, el volante de 34 años detiene su marcha de forma abrupta, se lleva ambas manos al pecho con visibles muestras de malestar y se desploma sobre el césped del estadio.

La preocupante escena obligó a las autoridades arbitrales a frenar el juego de manera inmediata. De forma veloz, tanto los futbolistas compañeros como los rivales ucranianos y los integrantes del cuerpo de asistencia médica rodearon al deportista para brindarle los primeros auxilios de urgencia.

Afortunadamente, y a diferencia del gravísimo paro cardiorrespiratorio que había padecido un lustro atrás, en esta oportunidad las imágenes reflejaron un incidente mucho más leve. Eriksen logró recomponerse con llamativa rapidez en el mismo lugar, no necesitó ser retirado en camilla ni en el carrito médico y abandonó el rectángulo de juego caminando por sus propios medios, aunque escoltado por los profesionales por estricta precaución. Tras el colapso, el duelo que ganaban los nórdicos por 2 a 1 quedó suspendido definitivamente.

El informe médico oficial trajo alivio

Unos instantes después de que las imágenes recorrieran el mundo, la federación danesa de fútbol publicó en sus plataformas digitales un tranquilizador parte de prensa firmado por el médico principal del plantel, Morten Boesen.

"Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el desfibrilador implantable está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida", detalló el especialista para llevar calma generalizada.

Hacia el cierre del comunicado, las autoridades de salud confirmaron los pasos a seguir con el futbolista profesional: "Ahora será sometido a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Pero Christian está bien y me pidió que transmitiera a todos los jugadores que estaba bien", concluyó la misiva que constata que la estrella danesa se encuentra fuera de peligro.