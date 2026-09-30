La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video dedicado a Lionel Messi, a pocos días de la despedida del capitán de la Selección argentina ante el público local. El material repasa diferentes etapas de la carrera del rosarino y sus principales momentos con la camiseta albiceleste.

La publicación fue difundida este miércoles, horas antes del partido que Argentina disputará ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Como banda sonora, la AFA eligió la canción “Soy Argentino”, de La Mona Jiménez.

El recorrido de Messi en la Selección

El video comienza con imágenes de los primeros pasos de Messi en el fútbol y su etapa en Newell's, para luego mostrar distintos momentos de su recorrido con la Selección argentina.

La grabación incluye goles, festejos, imágenes junto a sus compañeros, hinchas y algunas de las celebraciones más importantes del seleccionado durante los últimos años.

“Antes del último baile, siempre hay cuarteto”, es la frase que acompaña al comienzo del video, que luego da paso a imágenes de los festejos de la Selección.

Entre las escenas aparecen también referencias al vínculo entre el equipo nacional y los hinchas argentinos, además de la bandera que recuerda el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Cuándo será la despedida de Messi

Messi no estará presente este miércoles ante Bolivia y tampoco fue incluido para el amistoso del sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso.

El capitán se sumará al plantel después de ese encuentro. Lionel Scaloni confirmó que espera su llegada a la Argentina para el domingo, aprovechando el calendario de Inter Miami.

El último partido de Messi con la Selección argentina en el país será el martes 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental.

Ese encuentro fue anunciado como su despedida del seleccionado ante el público argentino, luego de más de dos décadas de trayectoria con la camiseta nacional.

La nueva etapa de la Selección

La despedida de Messi también marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo dirigido por Scaloni. El entrenador confirmó que Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez serán los tres capitanes que asumirán ese rol tras el retiro del rosarino.

Mientras tanto, la AFA comenzó a palpitar la despedida con un video que recorre la historia de Messi con la Selección y recupera algunos de los momentos que marcaron su extensa trayectoria con la camiseta argentina.