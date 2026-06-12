La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Municipalidad de Caucete firmaron un convenio que permitirá el desembarco de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada. La propuesta académica comenzará, con 150 cupos, a dictarse durante el segundo semestre y apunta a cubrir una de las demandas laborales más fuertes vinculadas al crecimiento de la actividad minera. La firma del acta complementaria se realizó con la participación del rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

Berenguer destacó que la iniciativa forma parte de una política de extensión territorial que la universidad viene desarrollando en distintos departamentos de la provincia. "La firma es una consecuencia de las acciones que la universidad lleva al territorio, fundamentalmente, cuando hablamos de territorio, no solo lo geográfico, sino también los diferentes sectores a los cuales nos llegamos".

La propuesta dispondrá inicialmente de 150 vacantes y el modelo educativo combinará clases virtuales sincrónicas con actividades presenciales. A su vez, tendrá un curso de nivelación que será el 22 de junio y las clases iniciarán desde el próximo 10 de agosto. "La universidad pone el know-how, pone los profesionales y el departamento ha hecho un tremendo esfuerzo, que es acompañar económicamente a la movilización de los profesionales y también crear una infraestructura específica, especial, como es un aula híbrida", expuso el rector.

Una respuesta a la demanda laboral

Por su parte, la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, señaló que el auge minero generó nuevas necesidades de capacitación y formación técnica. "El tema de todo el auge minero ha traído que hemos tenido reuniones con muchas empresas que están vinculadas con la minería y nos han presentado sus inquietudes, la gran demanda que hay a nivel de carreras de pregrado".

La funcionaria explicó que la tecnicatura fue diseñada junto a empresas del sector para responder a necesidades concretas del mercado laboral y que tendrá una duración de dos años, contará con cinco asignaturas por semestre, prácticas profesionales obligatorias y prácticas socioeducativas. Además, incluirá materias vinculadas a competencias transversales como inglés y gestión.

Una apuesta al futuro de Caucete

La intendenta Romina Rosas valoró la llegada de la tecnicatura y destacó que permitirá generar oportunidades para los jóvenes del departamento. "No somos un departamento que se categorice o que esté dentro de los departamentos mineros, pero que sí tiene la voluntad enorme de ser parte de esta actividad económica a través de mano de obra calificada".

La jefa comunal subrayó que el objetivo es preparar a los cauceteros para insertarse en sectores productivos que demandan cada vez más personal especializado y sostuvo que la iniciativa forma parte de una visión estratégica para el desarrollo local. "Pensando en un Caucete de futuro, porque no dejamos de pensar en el futuro de nuestros jóvenes en Caucete".

Con esta nueva oferta académica, la UNSJ amplía su presencia territorial y busca fortalecer la formación de recursos humanos en áreas consideradas estratégicas para el crecimiento económico de San Juan.