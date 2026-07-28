Las intensas ráfagas de viento Zonda que comenzaron a sentirse este lunes al mediodía en San Juan generaron una jornada de intenso trabajo para los equipos de emergencia en Rawson. En pocas horas, al menos 10 incendios se desataron en diferentes puntos del departamento, lo que obligó a desplegar múltiples dotaciones de Protección Civil y Bomberos Voluntarios para evitar que las llamas se extendieran.

Los focos ígneos se registraron de manera casi simultánea, favorecidos por las condiciones climáticas. El viento complicó las tareas de combate del fuego al avivar las llamas y acelerar su propagación, por lo que los equipos debieron dividirse para atender las distintas emergencias que se presentaban.

Uno de los incendios en el departamento.

El operativo estuvo a cargo de personal de Protección Civil de Rawson, en conjunto con Bomberos Voluntarios de Rawson, Destacamento N° 1. Los incendios fueron reportados en calle López, entre calles 11 y 12; Garibaldi y calle 8; Punta del Monte y calle 10; Punta del Monte y calle 11; calle 9, entre Ramón Franco y López; Alfonso XIII y calle 8; Ruta Provincial 155, entre Garibaldi y Punta del Monte; Garibaldi y calle 7; Ramón Franco, entre calles 11 y 12; y en la intersección de calle 11 y América.

Las fuertes ráfagas de viento Zonda favorecieron la propagación de los focos ígneos.

Si bien hasta el momento no trascendieron personas heridas ni daños materiales de gravedad, el trabajo de los brigadistas se extendió durante gran parte de la jornada para sofocar cada uno de los incendios y evitar que alcanzaran viviendas o zonas productivas.

Desde los organismos de emergencia recordaron a la población la importancia de extremar los cuidados durante los días de viento, ya que cualquier foco, por pequeño que sea, puede propagarse rápidamente y transformarse en un incendio de grandes dimensiones.