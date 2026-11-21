El dólar blue en San Juan volvió a avanzar con fuerza durante la última ronda del viernes 20 de noviembre, con un incremento de $35 respecto del cierre del jueves para ubicarse en $1.695 para la venta y $1.625 para la compra, acumulando una suba semanal de $105.

La escalada cambiaria se dio en una rueda marcada por la tensión financiera, en la que el riesgo país elaborado por JP Morgan trepó hasta los 1.038 puntos básicos —con un avance superior a las 100 unidades en la jornada—, su registro más alto desde las elecciones de octubre de 2025.

En la City porteña, el dólar paralelo cerró la semana financiera a $1.665 para la venta y $1.655 para la compra, tras registrar una suba del 1,50% en la jornada del viernes. En paralelo, el dólar oficial en el Banco Nación aumentó 0,70% y quedó en $1.595 para la venta y $1.545 para la compra, mientras que el dólar tarjeta se posicionó en $2.073,50.

De este modo, la jornada cerró con presiones simultáneas sobre las cotizaciones cambiarias y el indicador de riesgo soberano, dejando a la plaza local pendiente de la evolución de los mercados tras una semana de fuertes movimientos.

El riesgo país alcanzó las 1.070 unidades, con un salto del 15% respecto de los 931 puntos de la jornada anterior. La suba representa un avance de 140 puntos en una sola rueda y marca el regreso del indicador a valores por encima de las cuatro cifras tras más de un año.

El movimiento se produjo en medio de una nueva rueda de caídas para los bonos soberanos argentinos en dólares y una mayor cautela de los inversores sobre la deuda local.

En el mercado financiero, los operadores siguen de cerca el rendimiento de los títulos públicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos para medir el costo del crédito y la percepción de riesgo sobre el país.

En el plano externo, la volatilidad en Wall Street, las correcciones en los índices bursátiles y el nivel de las tasas de interés internacionales redujeron el apetito por activos de mercados emergentes. Ese clima global golpeó con fuerza a los bonos soberanos, que en las últimas ruedas acumularon pérdidas relevantes y empujaron al alza el indicador de riesgo.

A los factores internacionales se sumaron variables locales que los analistas observan con atención, entre ellas el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y las dudas sobre el financiamiento futuro. Los inversores monitorean la capacidad de la economía para reunir divisas y sostener los compromisos de deuda en moneda extranjera.

Con el cierre de este viernes en 1.070 unidades, el indicador deja una señal de alerta sobre el humor del mercado al finalizar la semana. En las próximas ruedas, la evolución de los mercados globales, la dinámica de las reservas y las señales de política económica marcarán si la deuda soberana logra estabilizarse o si persiste la volatilidad.