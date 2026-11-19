El viento Zonda que afectó a San Juan durante la tarde de este jueves 19 de noviembre provocó inconvenientes en distintos sectores de la provincia, principalmente en Jáchal, donde se registraron árboles caídos y daños en el tendido eléctrico. Desde Protección Civil informaron que, pese a las complicaciones, no hubo víctimas ni daños de gravedad en viviendas o vehículos.

El director de Protección Civil, Diego Morales, explicó a DIARIO HUARPE que Jáchal fue uno de los departamentos más afectados por las ráfagas. Entre los inconvenientes detectados mencionó la caída de árboles y de una pilastra de media tensión, una estructura que forma parte de la red de distribución eléctrica. "Una gran parte de Jáchal no tiene luz", señaló.

Jáchal fue el departamento más afectado por las fuertes ráfagas registradas este jueves. (Foto: Gentileza/Jáchal Transmite)

El funcionario indicó que una parte importante de Jáchal permanecía sin suministro eléctrico y que la empresa contratista debía intervenir para reparar los daños. En ese sentido, señaló que los equipos de Protección Civil del departamento estaban realizando un relevamiento de la situación y que, hasta el momento, no se habían registrado víctimas ni pedidos de asistencia por situaciones de emergencia.

En cuanto a Calingasta, Morales sostuvo que el impacto fue menor. Si bien el viento también se hizo sentir en la zona, no se reportaron consecuencias de la misma magnitud que en Jáchal.

Otro de los puntos que destacó fue que el comportamiento del fenómeno resultó difícil de anticipar. Según explicó, inicialmente se esperaba que el viento tuviera mayor presencia sobre sectores de montaña, pero finalmente descendió y afectó algunas localidades.

De esta manera, el principal inconveniente generado por el Zonda estuvo relacionado con la caída de árboles y los daños en la infraestructura eléctrica, que provocaron interrupciones del servicio en sectores de Jáchal.